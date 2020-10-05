Her yaş grubunda ortaya çıkan fıtık hastalığının ne kadar süreceği merak edilmektedir. Fıtık hastalığı tedavisi ne kadar sürer? Fıtık ağrısı ne zaman geçer? İşte bu soruların yanıtı hakkında ayrıntılar...

Fıtık ağrısı ne kadar sürer?

Akut bel ağrılarında genellikle ağrı birkaç gün içerisinde azalır ve birkaç hafta sonra tamamen geçer. Ağrı 3 aydan daha fazla sürerse bu ağrıya kronik (müzmin) bel ağrısı denir. Bel ağrılı hastaların %90'ının yakınması ilk 4 hafta içinde kendiliğinden geçerken ancak %5'i kronikleşir.

Fıtık tedavisi ne kadar sürer?

Fıtık hastalığı bölgeye göre tedavi şekilllerinde farklılık götermektedir. Bazı durumlarda bel fıtığına cerrahi müdahale gerekebilir. Bu tamamen hastanın fıtığına bağlı olarak doktorun uygun gördüğü tedavi şekli uygulanmaktadır. Sadece ilaç tedavisiyle de kurtulabilmenin mümkün olduğu fıtık, bazı durumlarda cerrahi müdahale ile tedavi edilir.

Fıtık tedavisi nasıl olur?

Fıtık teşhisi konulan hastalara istirahat ve ağrı kesici ilaç kullanımına rağmen şikayetleri geçmiyorsa durumunda fizik tedavi uygulanır. Yapılan tedavilere rağmen hastanınşikayeti devam ediyorsa, hastanın ileri görüntüleme yöntemi ile tetkik edilmesi gerekir. Hastanın şikayet, muayene ve görüntüleme yöntemleri birbiriyle uyumlu ise hastaya cerrahi önerilmektedir. Ameliyatla omurilikten çıkan sinirlere olan mekanik bası giderilerek hastanın yaşamını sağlıklı sürdürmesi sağlanır.