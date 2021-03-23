  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu düğmeye bastı

‘Sadece 1 günlüğüne’ deyince kum torbasına çevirdiler! Özgür Demirtaş feministlerin hışmına uğradı

İşte Sözcü gazetesinin ikiyüzlülüğü... Faiz karşıtı gibi görünüp, faiz lobisine hizmet!

Dost ülkeden flaş Türkiye açıklaması: Zor zamanlarımızda yanımızda oldunuz

Said Nursi yaşasaydı CHP ile işbirliği yapabilirsiniz der miydi?

Bu kaçıncı halt edişin Ömer Faruk Eminağaoğlu? İstanbul Sözleşmesi'ni isteyen azılı İslam karşıtının sicili kabarık

ABD'den Türkiye açıklaması

Süleyman Soylu'dan Avrupa'ya tarihi sözler

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan dolar açıklaması

Dünya bu gelişmeyle çalkalanıyor! Türkiye'deki nükleer bombaları çıkardılar
Ekonomi Fitch'ten Türkiye açıklaması
Ekonomi

Fitch'ten Türkiye açıklaması

Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nden bulunan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ile ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 17:50:00 -
Fitch'ten Türkiye açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk katılım bankacılığının orta vadeli büyüme beklentilerinin, bankaların yetkililer için stratejik önemi, devlete ait katılım bankalarının büyüme iştahı, rekor sermaye desteği ve Türkiye’nin uygun demografik yapısı ile desteklendiğini bildirdi.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türk katılım bankalarına yönelik değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye’de katılım bankalarının, ülkenin bankacılık sektörü içindeki toplam varlık payının geçen yıl yüzde 6,3’ten 7,2’ye yükseldiğine yer verilerek, sektörün takipteki krediler oranın da yüzde 5,4’den 3,8’e gerilediği belirtildi.

Türkiye'de katılım bankacılığının hala niş olduğuna işaret edilen açıklamada, katılım bankacılığının ülkede gelişmekte olan bir sektör olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, Türk katılım bankacılığının orta vadeli büyüme beklentilerinin, sektörün yetkililer için stratejik önemi, devlete ait katılım bankalarının büyüme iştahı, rekor sermaye desteği ve Türkiye’nin uygun demografik yapısı ile desteklendiği belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, söz konusu sektörün büyümesinin düşük kalan toplum bilinci, faaliyet gösteren bankaların sınırlı dağıtım ağları, az ürün yelpazeleri ve ürün standardizasyonu eksikliğinden dolayı kısıtlandığına da vurgu yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CNN Türk'te kavga! Hulki Cevizoğlu: Ahmet Hakan PKK propagandasına izin veriyorsun
Medya

CNN Türk'te kavga! Hulki Cevizoğlu: Ahmet Hakan PKK propagandasına izin veriyorsun

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Altan Tan'ın sözlerine tepki gösteren Hulki Cevizoğlu Ahmet Hakan'a "PKK propagandası yapı..
Türkiye harekete geçti! Dünyaya örnek olacak... Müthiş proje
Gündem

Türkiye harekete geçti! Dünyaya örnek olacak... Müthiş proje

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı kararıyla aile yapısını hedef alan 'İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmıştı. Bu karar sonrası Türk yetkililer tüm düny..
Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik dolar açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik dolar açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan, Merkez Bankası ve dolar kuruna yapılan saldırıya ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay