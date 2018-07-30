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Fitch'in açıklaması sonrası dolarda hareketlilik

Amerika Birleşik Devletleri merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türk bankalarıyla ilgili risk uyarısının ardından dolar 4,90'ın üzerini gördü.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:46
Fitch'in açıklaması sonrası dolarda hareketlilik

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, temmuzda yaygın not düşürülmesinin yol açtığı Türk bankalarının çoklu risklerinin kredi profillerini tehdit etmeye devam ettiğini kaydetti.

"ÇOĞU BANKANIN KREDİ NOTU HALA NEGATİF"

Fitch, TL'nin değer kaybetmesi, yüksek faiz oranları ve yavaşlayan ekonomik büyümenin bankaların varlık kalitesi, performansı, fonlama ve likiditesi için ciddi riskler oluşturduğunu ifade etti.

Dünya'nın aktardığına göre Fitch, bu yıl sektör performansının bozulmasını beklediklerini ve çoğu bankanın kredi notunun hala negatif görünüm veya negatif izlenmede olmasını öngördüklerini vurguladı.

DOLAR 4,90 LİRAYI GEÇTİ

Haftanın ilk işlem gününde 4.86 seviyesinden açılan dolar/TL, öğle saatlerine kadar tansiyonu yüksek bir seyir izledi.

Kur, Fitch'in Türk bankaları için yaptığı uyarı sonrası 4.90'ın üzerini gördü. Euro/TL ise 5,72 seviyesinde hareket ediyor.

Fitch, geçtiğimiz ay Türkiye'nin 25 bankasını negatif izlemeye aldığını duyurmuştu. Negatif izlemenin bankaların performanslarına dair riskleri yansıttığı vurgulayan kuruluş, açıklamasında, "Ekonomi kötüye gitmezse not indiriminin bir basamak olarak kısıtlanması olası. Bankaların varlık değerleri, kârlılığı ve fonlama profillerine dair riskler var" değerlendirmesini yapmıştı. Fitch temmuz ayında 24 bankanın notunu aşağı çekmişti.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:46
  1. Türkiye
  2. Fitch

YORUM YAZ

  • Biz.Biz.35 dk önce
    S. S.aleykùm. mahkeme dail ne gerekliyse fitc icin gerekeni yapin Turkiyedeki gorevlerine son verin .dunya devletleri TrILYONLARCA BORC.Batmis yunanistam onlara kek.bize ceza acilen geregini yapin..m
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