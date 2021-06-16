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Fitch'den kritik dolar açıklaması
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Ekonomi Fitch'den kritik dolar açıklaması
Ekonomi

Fitch'den kritik dolar açıklaması

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, yıl sonu dolar kuruna ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-16 10:58:00 -
Fitch'den kritik dolar açıklaması

Fitch Ratings, Haziran ayında yayımladığı küresel görünüm raporunda Türkiye’nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6,7’den yüzde 6,3’e indirdi. Türkiye ekonomisinin iç talep ve iyileşen net ticaret dengesiyle beklentileri aşmaya devam ettiğini belirten Fitch, 2020’nin dördüncü çeyreğindeki ivmenin sürdüğüne dikkat çekti.

Dengelenme yaşanacak

“2021’in kalanı için sarkma riski yüksek olsa da Mart ayında açıkladığımız yüzde 6,7 büyüme tahmini yüzde 6,3 olarak güncelliyoruz” diyen kurum, kredideki yavaşlamayla birlikte zayıflayan tüketimin 2021’in ikinci yarısında turizmde yaşanacak toparlanmayla dengeleneceğini vurguladı.

Para politikası gevşeyecek

2022 yılında Türkiye’deki büyümenin yavaşlayarak yüzde 3,7’ye inmesini bekleyen Fitch Ratings, 2023 yılındaki seçimlerden önce para politikasının yeniden gevşeyeceğini ve büyümenin yüzde 4,5 olarak gerçekleşeceğini düşünüyor.

Enflasyon beklentisi

Mayıs ayında enflasyonist baskının biraz daha azaldığını söyleyen kurum, pozitif baz etkisiyle birlikte 2021 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15,5 olmasını beklediklerini söyledi. Fitch Ratings’in Mart ayında açıkladığı raporda Türkiye için 2021 enflasyon beklentisi yüzde 11,5’ti.

2022 yılında enflasyonun kademeli bir şekilde yüzde 12’ye gerileyeceğini düşünen Fitch, 2023 yıl sonunda ise enflasyonun yüzde 9,3 olmasını bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın pozitif reel faiz açıklamarına göre senaryolarını şekillendirdiklerini belirten kurum, 2021 yıl sonunda faizlerin yüzde 17’ye inmesini beklerken 2023 yılında yüzde 11,5 olacağını düşünüyor.

Dolar 8,90'la yılı bitirecek

“Yüksek politika belirsizliği ve sınırlı portföy girişinden dolayı Türk lirasının dolar karşısında değer kazanmasını beklemiyoruz” diyen Fitch, Dolar/TL ’nin 2021 yılını 8,90 civarında bitirmesini bekliyor.

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