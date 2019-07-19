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Fitch yine şaşırtmadı! 14 Türk bankasının notunu indirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 14 Türk bankasının notunu indirdi, görünümü negatif olarak belirledi

19 Temmuz 2019 Cuma 17:59
Fitch yine şaşırtmadı! 14 Türk bankasının notunu indirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yabancıların sahip olduğu 12 Türk bankasının ve bağlı kuruluşları ve 2 kamu bankasının uzun dönemli Döviz cinsinden kredi notunu düşürdü. Görünümü negatif olarak belirledi.

Fitch'in bu kararı12 Temmuz 2019'da Türkiye'nin ülke kredi notunun düşürülmesinin ardından geldi.

Bloomberg'de yer alan habere göre Fitch'ten yapılan açıklamada, yabancıların sahip olduğu Türk bankalarının notunun "BB-"den "B+"ya indirilme nedeni olarak, Türkiye'nin dış finansmanında kaydadeğer bir bozulma olması durumunda hükümetin bankacılık sektörüne müdahale riskinin artması gösterildi.

Kamu bankalarının not indirimi ise, açıklamaya göre, ‘Fitch'in Türk yetkililerin, ülkenin dış finansmanındaki zorlanma için artan potansiyel dikkate alındığında, dövize zamanında ve yeterli destek sağlama yeteneğine yönelik artan risklere ilişkin görüşünü’ yansıtıyor.

Fitch'in notunu düşürdüğü bankalar şöyle; Türkiye Garanti Bankası AŞ, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Türk Ekonomi Bankası, QNB Finansbank AŞ, ING Bank AŞ, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Alternatifbank AŞ, Türkiye Finans Katılım Bankası, Burgan Bank AŞ, ICBC Turkey Bank AŞ., BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası, Denizbank AŞ, Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) ve TÜrkiye Kalkınma Bankası AŞ (TKYB).

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 17:59
  1. Fitch Ratings

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