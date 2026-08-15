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Sağlık
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Burun spreyi deyip geçmeyin Sonu ameliyata kadar gidiyor

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Burun spreyi deyip geçmeyin Sonu ameliyata kadar gidiyor

Burun tıkanıklığını gidermek için kullanılan spreyler, bilinçsiz ve uzun süreli kullanımda bağımlılığa dönüşebiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Lütfü Şeneldir, kısa süreli tedavi amacıyla kullanılan burun açıcı spreylerin aylarca hatta yıllarca kullanılmasının burun tıkanıklığını daha da artırabileceğine dikkat çekerek, "Bir süre sonra hastalar sprey olmadan nefes alamaz hale geliyor. Bu durum yalnızca burunda değil, tansiyon ve kalp ritmi üzerinde de olumsuz etkilere yol açabiliyor" dedi.

#1
Foto - Burun spreyi deyip geçmeyin Sonu ameliyata kadar gidiyor

Nezle ya da sinüzit nedeniyle kullanılan burun açıcı spreyler, sağladığı kısa süreli rahatlama nedeniyle farkında olmadan bağımlılığa neden olabiliyor.

#2
Foto - Burun spreyi deyip geçmeyin Sonu ameliyata kadar gidiyor

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Lütfü Şeneldir, tedavi amacıyla en fazla birkaç gün kullanılması gereken bu spreylerin kontrolsüz kullanımının kronik burun tıkanıklığına ve cerrahi müdahaleye kadar uzanan sorunlara yol açabileceğini belirterek, "Burun spreyleri mutlaka hekim önerisiyle ve önerilen süre boyunca kullanılmalı" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Burun spreyi deyip geçmeyin Sonu ameliyata kadar gidiyor

Burun açıcı spreylerin yalnızca kısa süreli tedavilerde kullanılması gerektiğini belirten Doç. Dr. Şeneldir, hastaların sağladığı rahatlama hissi nedeniyle bu ürünleri uzun süre kullanmaya devam ettiğini söyledi.

#4
Foto - Burun spreyi deyip geçmeyin Sonu ameliyata kadar gidiyor

Doç. Dr. Şeneldir, "Bu spreyleri genellikle sinüzit veya üst solunum yolu enfeksiyonlarında 3 ila 5 gün kullanmalarını öneriyoruz. Ancak bazı hastalar spreysiz uyuyamadığını, nefes alamadığını ifade ediyor. Zamanla sprey, geçici bir tedavi olmaktan çıkıp bağımlılık haline gelebiliyor" dedi.

#5
Foto - Burun spreyi deyip geçmeyin Sonu ameliyata kadar gidiyor

Burun açıcı spreylerin uzun süreli kullanımının burun mukozasında kuruluk, tahriş, kabuklanma ve burun kanamalarına neden olabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Şeneldir, "Bunun yanında çarpıntı, tansiyon yükselmesi ve huzursuzluk gibi sistemik yan etkiler de görülebiliyor.

#6
Foto - Burun spreyi deyip geçmeyin Sonu ameliyata kadar gidiyor

Spreylerin etkisi zamanla azalıyor ve hastalar aynı rahatlamayı sağlamak için daha sık kullanmaya başlıyor. Bu durum burun etlerinin daha da büyümesine ve kronik burun tıkanıklığına neden olabiliyor" diye konuştu.

#7
Foto - Burun spreyi deyip geçmeyin Sonu ameliyata kadar gidiyor

Burun spreyi bağımlılığının tedavisinde öncelikle ilaç ve uygun burun spreyleriyle hastayı bu alışkanlıktan uzaklaştırmaya çalıştıklarını belirten Doç. Dr. Şeneldir, "Öncelikle okyanus suyu ve hekim kontrolünde kullanılan nazal kortizon spreyleriyle tedavi planlıyoruz.

#8
Foto - Burun spreyi deyip geçmeyin Sonu ameliyata kadar gidiyor

Ancak burun etleri kalıcı olarak büyümüş ve ilaç tedavisinden fayda görülmüyorsa cerrahi müdahale gerekebiliyor. Bu nedenle burun açıcı spreyler gelişigüzel ve uzun süre kullanılmamalı, mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

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