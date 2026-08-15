Burun spreyi deyip geçmeyin Sonu ameliyata kadar gidiyor

Burun tıkanıklığını gidermek için kullanılan spreyler, bilinçsiz ve uzun süreli kullanımda bağımlılığa dönüşebiliyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Lütfü Şeneldir, kısa süreli tedavi amacıyla kullanılan burun açıcı spreylerin aylarca hatta yıllarca kullanılmasının burun tıkanıklığını daha da artırabileceğine dikkat çekerek, "Bir süre sonra hastalar sprey olmadan nefes alamaz hale geliyor. Bu durum yalnızca burunda değil, tansiyon ve kalp ritmi üzerinde de olumsuz etkilere yol açabiliyor" dedi.