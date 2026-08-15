Ukrayna füzeleri geceyi aydınlattı! Putin'in sanayi tesisi vuruldu

Rusya'nın Samara Bölgesi Valisi Vyaçeslav Fedorişçev, Ukrayna'nın bölgedeki bir sanayi tesisini füzelerle hedef aldığını açıkladı.

Fedorişçev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanayi tesisine Ukrayna’nın füze saldırısı yaptığını belirterek, acil müdahale ekibinin oluşturulduğunu ve tüm acil servislerin olay yerinde olduğunu kaydetti.

Saldırının sonuçları ve kayıplar ile ilgili çalışmanın sürdüğünü aktaran Fedorişçev, bilgilendirmeyi sürdüreceklerini ifade etti.