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Ekonomi Fitch: Avrupa’daki çift dipli resesyon küresel toparlanma üzerinde baskı oluşturuyor
Ekonomi

Fitch: Avrupa’daki çift dipli resesyon küresel toparlanma üzerinde baskı oluşturuyor

Fitch Ratings değerlendirmesinde, üçüncü çeyrekte küresel ekonomik büyümedeki toparlanmanın tahmin edilenden daha hızlı olduğu, bununla birlikte Avrupa ülkelerinin yeniden karantinaya girmesinin yılın son çeyreğinde ekonomik aktiviteyi zayıflatmasının beklendiği kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-11-06 17:11:53 -
Fitch: Avrupa’daki çift dipli resesyon küresel toparlanma üzerinde baskı oluşturuyor

LONDRA (AA) – Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa’daki çift dipli resesyonun küresel ekonomik toparlanma üzerinde baskı oluşturduğunu bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğinde küresel ekonomik büyümedeki toparlanmanın tahmin edilenden daha hızlı olduğu, Avrupa ülkelerinin yeniden karantinaya girmesinin yılın son çeyreğinde ekonomik aktiviteyi zayıflatmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Avrupa’da daha zayıf olan ekonomik toparlanmanın gelecek yıla dair küresel büyüme üzerinde baskı oluşturmasının beklendiği, buna rağmen reyting kuruluşunun Çin ve ABD’nin 2021 yılına ilişkin büyüme tahminlerini sabit tuttuğu belirtildi.

Fitch Ratings açıklamasında ABD’nin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde eksi 4,6’dan yüzde eksi 3,7’e çekildiği, 2021 yılına ilişkin büyüme tahminin ise yüzde 4 seviyesinde tutulduğu kaydedildi.

Çin’in bu yıl sonuna ilişkin ekonomik büyüme tahmininin ise yüzde 2,7’de yüzde 2,3’e çekildiği belirtilen açıklamada, Fransa, Almanya ve İngiltere’deki karantina uygulamalarının ve İtalya ve İspanya’daki sıkılaştırılmış tedbirlerin Avrupa’da özellikle hizmet sektöründeki büyümeyi baskılamasının beklendiği belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, Avro Bölgesi’nin bu yılın dördüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 4 daralmasının beklendiği, 2021 büyüme tahminin ise 1 puan düşürülerek yüzde 4,5’e çekildiği kaydedildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen Fitch Ratings Başekonomisti Brian Coulton, “Okullar açık kalmaya devam ediyor. İmalat ve inşaat sektörleri Fransa’da çalışmaya devam edecek. Günlük ekonomik aktivitenin bahar dönemine kıyasla önümüzdeki dönemde daha az baskılanmış olmasını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

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