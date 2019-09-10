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Fitch, ABD ve Çin'e ilişkin büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avro Bölgesi, ABD ve Çin’in bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminini ticaret savaşı ve Brexit belirsizliğinin artmasından dolayı aşağı yönlü revize etti

10 Eylül 2019 Salı 14:36
Fitch, ABD ve Çin'e ilişkin büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti

BERLİN (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından, ticaret politikası bozulmalarının küresel ekonomik görünümü "kararttığı" değerlendirmesi yapılarak, Avro Bölgesi, ABD ve Çin’in 2019 ve 2020’ye ilişkin büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi.

Fitch Ratings, “Küresel Ekonomik Görünüm” eylül ayı güncelleme öncesi raporunda, son zamanlarda ABD-Çin arasındaki ticaret savaşında kızışmanın ve anlaşmasız Brexit’in oluşturduğu önemli riskler dahil olmak üzere ticaret politikası bozulmalarının küresel ekonomik görünümü "kararttığı" belirtildi.

Raporda, söz konusu olumsuzluklar nedeniyle Avro Bölgesi, ABD ve Çin’in bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği bildirildi.

Fitch raporunda, ABD’nin Çin’den yaptığı ithalatta gümrük tarifelerini ciddi şekilde artırdığı belirtilirken, Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisinin 0,1 baz puan düşürülerek yüzde 6,1’e, 2020’ye ilişkin büyüme beklentisinin ise 0,3 baz puan azaltılarak yüzde 5,7’ye indirildiği kaydedildi.

Anlaşmasız bir Brexit senaryosunun, gelecek yıl İngiltere'de önemli bir ekonomik durgunluğa yol açabileceğini işaret edilen raporda, Avro Bölgesi büyümesinin anlaşmasız bir Brexit durumunda 0,4 puan düşük kalacağı vurgulandı.

Raporda, dünyanın ikinci büyük ekonomisine sahip olan Çin'in ekonomik olarak yavaşlamasının etkisinin Avro Bölgesi'ndeki son büyüme rakamlarında görüldüğüne işaret edilerek, bölgenin bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi 0,1 baz puan indirilerek yüzde 1’e, 2020’ye ilişkin büyüme beklentisi ise 0,2 baz puan azaltılarak yüzde 1,1’e düşürüldü.

Raporda, ABD ekonomisine ilişkin büyüme tahmininin de bu yıl ve gelecek yıl için 0,1 puan düşürülerek sırasıyla yüzde 2,3 ve yüzde 1,7 olarak revize edildiği bildirildi.

Fitch raporunda, ABD Merkez Bankası Fed’in, aralık ayında faiz oranını 25 baz puan daha düşürmesinin beklendiği ifade ederek, “Küresel Ekonomik Görünüm” güncelleme raporunun, dünyanın 20 büyük ekonomisine yönelik ekonomik tahminlerin dahil edilerek bu ayın sonunda yayımlanacağı bildirildi.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 14:36
  1. ABD
  2. Avro bölgesi
  3. büyüme
  4. Çin
  5. Fitch
  6. ticaret savaşı

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