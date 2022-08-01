Fit çikolata tarifi, nasıl yapılır? Ev yapımı hurmalı çikolata tarifi

Yapılan bir araştırmadan iddialı sonuçlar ortaya çıktı. Dünyanın dört bir yanında, her yaştan insanın severek yediği çikolatanın ömrü uzattığı ortaya çıktı. Araştırmaya göre; çikolata yemek genç yaşta ölüm tehlikesini yüzde 12 oranında azaltıyor. Diğer bir sonuç ise düzenli olarak çikolata tüketenlerin ölümcül kalp hastalığı veya kanser riskini yüzde 16'ya kadar düşüyor.

Haftada iki parça çikolata yemenin; şeker hastalığına yakalanma olasılığı, hiç yemeyenlere göre dört kat daha az olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlar, çikolatanın kötü kolesterolü ve kan basıncını düşürebileceğini düşünüyor. Bilim insanları, kakaodaki flavonoidler olarak bilinen bileşiklerin kan damarlarının sağlığını iyileştirdiğini söylüyor.

Peki evde çikolata nasıl yapılır?

Fit Çikolata Tarifi İçin Malzemeler

3 adet hurma

1 çay bardağı fındık

(parçalanmış veya rondodan çekilmiş)

2 tatlı kaşığı bal

2 yemek kaşığı yulaf ezmesi

(rondoda çekilecek)

2 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı ham kakao

1 küçük boy kase

bitter çikolata (dışına kaplamak için)

Fit Çikolata Tarifi Nasıl Yapılır?

Hurmalı sıcak suda bekletip, kabuklarını soyun ve çekirdeğini çıkarın. Kakao ve balı karıştırın. Tüm malzemeleri bir kasede karıştırın. Şekil verin ve 15 dakika buzdolabında bekletin. Bitter çikolatayı benmari usulü eritip çikolataya bulayın ve dondurun. Üzerine hafif Hindistan cevizi serpin. Afiyet olsun.

Hurmalı Çikolata Tarifi İçin Malzemeler

16 hurma

2 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı süt

1 su bardağı ceviz

Vanilya

Hurmalı Çikolata Tarifi Nasıl Yapılır?

Hurmaları suda 1 gece bekletiyoruz. Sonra çekirdeklerini çıkarıyoruz. Bütün malzemeleri rondoda çekiyoruz. Tabağa koyup düzletiyoruz. Buzdolabında iki saat bekletip servis ediyoruz. Tatlı krizlerini çözmek için bir parça hurmalı çikolata yeterlidir. Afiyet olsun.

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