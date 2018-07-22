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Fıstıklı çorba nasıl yapılır?

Gaziantep'in geleneksel çorbalarından biri olan fıstık çorbasını denemek isterseniz sizde bu tarifi evinizde yapabilirsiniz.

22 Temmuz 2018 Pazar 17:42
Fıstıklı çorba nasıl yapılır?

MALZEMELER:

Bir çay bardağı antep fıstığı

2 litre tavuk suyu

2 su bardağı un

200 gram tereyağ

Bir su bardağı süt

Bir adet tavuk göğüsü

YAPILIŞI:

İlk önce tavuk göğüsünü haşlayalım ve tiftikleyelim. Tereyağını eritelim ve içine un koyarak kavuralım. Kavurma işleminin ardından içine sütü dökelim ve hızlıca karıştırmaya devam edelim.

Haşlanan tavuğu içine ekleyelim. Bu şekilde de bir süre karıştırdıktan sonra içine fıstıkları atıp kaynamaya bırakalım. Kaynayan çorbayı servis edelim.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 17:42
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