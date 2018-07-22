Fıstıklı çorba nasıl yapılır?
Gaziantep'in geleneksel çorbalarından biri olan fıstık çorbasını denemek isterseniz sizde bu tarifi evinizde yapabilirsiniz.22 Temmuz 2018 Pazar 17:42
MALZEMELER:
Bir çay bardağı antep fıstığı
2 litre tavuk suyu
2 su bardağı un
200 gram tereyağ
Bir su bardağı süt
Bir adet tavuk göğüsü
YAPILIŞI:
İlk önce tavuk göğüsünü haşlayalım ve tiftikleyelim. Tereyağını eritelim ve içine un koyarak kavuralım. Kavurma işleminin ardından içine sütü dökelim ve hızlıca karıştırmaya devam edelim.
Haşlanan tavuğu içine ekleyelim. Bu şekilde de bir süre karıştırdıktan sonra içine fıstıkları atıp kaynamaya bırakalım. Kaynayan çorbayı servis edelim.
Afiyet olsun...
Nasılkolay.com'dan alınmıştır.
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