Fıstık yüklü tır alev alev yandı Gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda seyreden fıstık yüklü tır, dorsesinde başlayan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye'de fıstık yüklü tırın dorsesinde başlayan yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi. Gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Tehçi köyü yakınlarında Hanifi Yılmaz idaresindeki 34 BVN 352 plakalı fıstık yüklü tır seyir halindeyken dorse kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Yılmaz, yol kenarında durdurduğu araçtan ayrıldı. Yarım saatte söndürüldü Kısa sürede büyüyen yangına Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.