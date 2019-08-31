Fıstık yüklü tır alev alev yandı
Gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda seyreden fıstık yüklü tır, dorsesinde başlayan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:03
Osmaniye'de fıstık yüklü tırın dorsesinde başlayan yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.
Gece saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Tehçi köyü yakınlarında Hanifi Yılmaz idaresindeki 34 BVN 352 plakalı fıstık yüklü tır seyir halindeyken dorse kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden Yılmaz, yol kenarında durdurduğu araçtan ayrıldı.
Yarım saatte söndürüldü
Kısa sürede büyüyen yangına Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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