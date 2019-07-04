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Fıstık bahçelerine sıçrayan yangın bir çok ağacın yanmasına neden oldu

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Atabağ beldesinde çıkan yangının fıstık bahçelerine sıçraması sonucu birçok ağaç zarar gördü.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:08
Fıstık bahçelerine sıçrayan yangın bir çok ağacın yanmasına neden oldu

Siirt’in Baykan ilçesine bağlı Atabağ beldesinde çıkan yangının fıstık bahçelerine sıçraması sonucu birçok ağaç zarar gördü.


Edinilen bilgilere göre, Baykan ilçesine bağlı Atabağ beldesi yerleşim yerine yakın olan Masosta alanında henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, rüzgarın da etkisi ile alevler civarda bulunan fıstık bahçelerine sıçradı. Yangın Atabağ belediyesi itfaiyesi ekiplerinin çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yaşanan yangında üzüm ve fıstık bağları ile sebze bahçelerinde oluşan zarar nedeniyle çiftçiler zarar gördü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda birçok ağaç yandı.


Yangın ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:08
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