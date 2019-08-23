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FİSKOBİRLİK’ten hem peşin hem de 25 kuruş fazla fiyat

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin (FİSKOBİRLİK) piyasanın 25kuruş üzerinde fiyatla fındık alımlarına başladığı bildirildi.

23 Ağustos 2019 Cuma 16:18
FİSKOBİRLİK’ten hem peşin hem de 25 kuruş fazla fiyat

Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin (FİSKOBİRLİK) piyasanın 25kuruş üzerinde fiyatla fındık alımlarına başladığı bildirildi.


Geçen yıl 15 bin ton fındık alımı yapan birlik bu yıl daha fazla alım yaparak üreticinin yüzünü güldürmeyi hedefliyor. Alımları peşin ya da emanet sistemi ile yapan FİSKOBİRLİK, üreticiden gelecek tüm fındığı almayı hedefliyor. FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, yaptığı açıklamada, tüm bölgelerde fındık alımlarına başladıklarını söyledi. Üreticiden gelen tüm fındığa talip olduklarını belirten Bayraktar, "Piyasa fiyatının 25 kuruş üzerinden fındık alıyoruz, günlük olarak piyasa fiyatını takip edeceğiz ve her gün oluşan fiyatın üzerine en az 25 kuruş koyacağız. Herhangi bir limitimiz veya kotamız bulunmamaktadır. Birliğe bağlı 50 kooperatifin tamamında ekipler oluşturuldu ve ürün kabulüne başladık. Peşin ve emanet sistemi üzerinden alım politikası uyguladık. İsteyen çiftçimiz ürün bedelini hemen alacak, isteyen de daha sonra değerlendirilmek üzere fındıklarını depolarımıza emanet olarak bırakabilecek” dedi.



Giresun, Ordu ve Sakarya’da fındık alımı yapıldı


Henüz fındığın tam olarak pazara inmeye başlamadığını da kaydeden Bayraktar, “Hava şartları nedeniyle üretici harmana getirdiği fındığı kurutamadı. Bu da fındığın pazara inmemesini sağladı. Buna rağmen Giresun’un Bulancak, Tirebolu ilçeleriyle, Ordu ve Kocaali’nde fındık alımları yapıldı. Bu yıl üreticinin geçen yıla oranla kendi kuruluşları olan FİSKOBİRLİK’e daha fazla ilgi göstermelerini bekliyoruz. Bu birlik, üreticilerimizin. Birlik ayakta durur, güçlü olursa bu durum üreticilerimizin menfaatinedir. O nedenle çiftçilerimizden FİSKOBİRLİK’e gereken desteği vermelerini istiyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 16:18
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