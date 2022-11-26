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Ekonomi FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Lütfi Bayraktar yeniden seçildi
Ekonomi

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Lütfi Bayraktar yeniden seçildi

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar güven tazeledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 13:59:00 -
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Lütfi Bayraktar yeniden seçildi

FİSKOBİRLİK Eğitim ve Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu'nda yapılan Olağan Genel Kurul'da, Bayraktar başkanlığındaki tek listeyle seçime gidildi.

Bayraktar, yeniden yönetim kurulu başkanlığı görevine seçildi.

FİSKOBİRLİK'in potansiyelinin çok büyük olduğunu belirten Bayraktar, "FİSKOBİRLİK eksi 1'lerdeydi, o ya da bu sebeple artı 10'larda. Biz son bir yılda FİSKOBİRLİK'in markasal gücünü de bir değere dönüştürmek için çaba içine girdik. Bir, iki yıl içinde çok ciddi cirolara ulaşacağız. Gece gündüz çalışıyoruz." dedi.

Birliğin yönetim kurulunda Arif Kayalı, Sıtkı Şarman, Murat Kumaş, İrfan Çakar ve Kani Uygun yer aldı.

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