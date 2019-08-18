0553 313 94 23

FİSKOBİRLİK yarın fındık alımlarına başlıyor

Özerkleşmesinden sonra yaşadığı olumsuz günleri geride bırakan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), piyasadan 25 kuruş fazla fiyatla 19 Ağustos Pazartesi günü alımlara başlıyor.

18 Ağustos 2019 Pazar 15:24
FİSKOBİRLİK yarın fındık alımlarına başlıyor

Özerkleşmesinden sonra yaşadığı olumsuz günleri geride bırakan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), piyasadan 25 kuruş fazla fiyatla 19 Ağustos Pazartesi günü alımlara başlıyor.


FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, özerkleşmenin ardından yaşanan bir takım sıkıntıları geride bırakarak birliğin yeniden yapılanma sürecini tamamlamasının ardından 2013 yılından beri piyasaya girerek fındık aldığını hatırlattı. Geçen yıl fındık sezonunda 15 bin ton fındık alımı yaptıklarını ve tamamını peşin olarak ödediklerini kaydeden Bayraktar, 2019 ürünü fındık alımına da 19 Ağustos Pazartesi günü başlayacaklarını söyledi. Bayraktar yaptığı açıklamada, “Her sene bir önceki yıla göre biraz daha fazla ürün almayı ve büyümeyi hedefliyoruz. 2018 yılında 15 bin tonu aşkın fındık alımı yaptık ve hedefimize ulaştık. Özerkleşmenin ardından yaşanılan geçiş sürecindeki sıkıntılardan dolayı üretici gözündeki olumsuz imajımız yerini güvene bırakmaya başladı. Üretici her geçen yıl ürününü kendi kuruluşu olan FİSKOBİRLİK’e satmayı tercih eder hale geldi. Alım miktarımız her geçen yıl artıyor. Bu bizi mutlu ediyor. FİSKOBİRLİK piyasa aktörlerinden biri konumuna geldi“ dedi.



“FİSKOBİRLİK 25 kuruş fazla vererek peşin alım yapacak”


Üreticilerin teslim ettikleri ürünün parasını peşin alabileceklerini kaydeden Bayraktar, “Alımlar için tüm hazırlıklar tamamlandı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi alım politikamız peşin ya da emanet sistemi olarak gerçekleştirilecek. Çiftçimiz teslim ettiği ürünün isterse parasını peşin alacak, isterse de emanete depolarımıza bırakabilecek. Bizi tercih edecek üreticimizin fındıklarını almaya hazırız, gelecek tüm fındığı alabiliriz. Şuan piyasa tam olarak belirlenmemiş olsa da Giresun’da 16 TL’den satılan fındık batı bölgelerinde ise 15,5 TL’den satılıyor. 19 Ağustos Pazartesi peşin alım yapacak olan FİSKOBİRLİK daha önce ifade ettiğimiz gibi piyasanın üzerinde 25 kuruş fazla fiyat verecektir” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 15:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Libya'da yakalanan düzensiz göçmen sayısı 577'ye ulaştı
    1. Libya'da yakalanan düzensiz göçmen..
    2. ‘Maganda kurşunu’ ile cinayet..
    3. GÜNCELLEME 2 - İzmir'de orman yangını
    4. Talas’tan Kuruköprü’ye Hizmet Çıkarması
    5. Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Doğu..
    6. FİSKOBİRLİK yarın fındık alımlarına..
    7. Arı soktuğunda oluşan anaflaktik şok..
    8. İki ülke ABD tehdidine karşı birleşti!..
    9. (Özel) Esenler Otogarı’nda bayram..
    10. Cip kontrolden çıktı, aynı aileden 6..
    11. Işgın sirkesi birçok derde deva oluyor
    12. İki otomobilin çarpıştığı kazada 4..
    13. Genç kızın maganda kurşunu ile..
    14. TV8 satıldı mı? Acun Ilıcalı duyurdu
    15. Psikolojik tedavi gören genç ölü..
    16. Vakıflı’da ‘Meryem Ana Yortusu’..
    17. Bakan açıkladı: Türkiye bu ürünlerin..
    18. Salbaşlılardan düğün salonu teşekkürü
    19. Savaş alanı gibi! Nişan atıldı,..
    20. Kaçkar Dağları’nda festival
    21. Ceyhan’da motosiklet sürücülerine 21..
    22. Bu yıl çocuğunuz için nasıl bir pasta..
    23. “Aile Bakanlığının Sılası”ndan skandal..
    24. Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken..
    25. Balıkesir’de jandarmadan uyuşturucu..
    26. Festival gölün içinde oynanan horonla..
    27. Sinop'ta tarlaya cip düştü! 6 yaralı
    28. Milas’taki orman yangını tarım..
    29. Bakan Pakdemirli İzmir’de yangın..
    30. Gazeteci Serdar Arseven’den önemli..
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım