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Ekonomi

FİSKOBİRLİK, 2020 ürünü fındık alımına başladı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 10:57:59 -
FİSKOBİRLİK, 2020 ürünü fındık alımına başladı

GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinin (FİSKOBİRLİK) 15 Ağustos itibariyle fındık alım işlemlerine başladığı bildirildi.

FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, birliğe üye tüm ortaklardan piyasa fiyatının 50 kuruş, üye olmayanlardan da 25 kuruş üzerinde, yüzde 50 randıman hesabı usulüne göre fındık alımı gerçekleştirildiği belirtildi.

Ürünlerin peşin, emanet usulüyle alımlarının yapıldığı aktarılan açıklamada, "Fındıklarını öğleden önce teslim eden üreticilerin ve ortakların peşin ödeme usulüne göre ürün bedelleri aynı gün içerisinde beyan edilen hesaplarına, öğleden sonra fındıklarını teslim eden üretici ve ortakların ürün bedellerinin ise, bir sonraki gün öğleden önce beyan edilen banka hesabına aktarılıyor." denildi.

Açıklamada, üretici ve ortakların fındıkları kooperatiflerce oluşturulan alım noktalarından ya da çuvallanmış olması koşuluyla harmandan teslim alınacağı ifade edildi.

Harmandan teslim alınan fındıklar için, üretici ve ortaklardan hiçbir hamaliye ile yol masrafı kesintisi yapılmayacağı da belirtildi.

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