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Spor FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası'nda ikinci gün yarışları tamamlandı
Spor

FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası'nda ikinci gün yarışları tamamlandı

Kadınlarda milli sporculardan Sıla Kara altın, Ceren Yıldırım ise gümüş madalya kazandı

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:57:23 -
FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası'nda ikinci gün yarışları tamamlandı

ERZURUM (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen FIS Uluslararası Alp Disiplini Anadolu Kupası'nın ikinci gününde milli sporculardan Sıla Kara altın, Ceren Yıldırım ise gümüş madalya elde etti.

Palandöken Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, çekişmeli geçen ikinci gün yarışları tamamlandı.

Kadınlar kategorisinde milli sporculardan Sıla Kara altın, Ceren Yıldırım gümüş madalya kazanırken, Kazakistan'dan Milena Skubkova ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde Ukrayna'dan Taras Filiak birinci, aynı ülkeden Mykhallo Karpushyn ikinci, Özbekistan'dan Komijon Tukhtaev ise üçüncü sırada yer aldı.

Kayak merkezinde düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyalarını Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, FIS Yarışma Delegesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kıyıcı, federasyon yönetim kurulu üyeleri Cafer Nuroğlu, Süleyman Yıldırım, Mustafa Taşdemir, Zafer Dumlu, genel sekreter Tevfik Odabaşı ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil takdim etti.

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