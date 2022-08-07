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Spor Fırtına'ya İtalya'dan forvet geliyor!
Spor

Fırtına'ya İtalya'dan forvet geliyor!

Trabzonspor, Roma'dan ayrılma ihtimali bulunan Eldor Shomurodov'u kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 16:28:00 -
Fırtına'ya İtalya'dan forvet geliyor!

Trabzonspor, Roma'dan ayrılma ihtimali bulunan Eldor Shomurodov'u kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.

Süper Lig'de İstanbulspor galibiyeti ile başlayan son şampiyon Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Fırtına'da transfer çalışmaları başkan Ahmet Ağaoğlu ve Abdullah Avcı'nın görüşmeleri sonucunda belirleniyor.

Sabah'a göre; Bordo-Mavili ekip, Roma'dan ayrılma ihtimali bulunan forvet oyuncusu Eldor Shomurodov'u kiralık olarak kadrosuna katmak için görüşmelere başladı. Oyuncu için birçok İtalyan kulübü de Roma'ya teklif yaptı.

Roma ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Özbek forvet, geçtiğimiz sezonu Genoa'da kiralık olarak geçirdi. Kariyerinde toplam 221 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu 45 gol, 23 asistlik istatistiğe imza attı. 

 

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