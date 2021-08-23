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Fırtına'ya Hollandalı stoper

Süper Lig’de ve Avrupa’da etkili maçlar çıkaran ve bu sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Abdullah Avcı’nın ekibi Trabzonspor, Hollandalı savunma oyuncusu Stefano Denswil ile anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 17:58:00 -
Fırtına'ya Hollandalı stoper

Süper Lig’de ve Avrupa’da etkili maçlar çıkaran ve bu sezon şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Abdullah Avcı’nın ekibi Trabzonspor, Hollandalı savunma oyuncusu Stefano Denswil ile anlaşma sağladı.

Bonservisi İtalya'nın Bologna takımında bulunan Denswil, geçen sezon Club Brugge de kiralık olarak forma giydi.

Stoper ve sol bekte görev yapabilen 28 yaşındaki futbolcunun transferinin, kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

Stefano Denswil, geçen sezon Club Brugge ve Bologna formaları ile toplam 28 maça çıktı. Ajax alt yapısından yetişen Hollandalı futbolcu, kulüp kariyerinde 282 maçta 15 kez rakip fileleri havalandırdı..

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