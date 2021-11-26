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Spor Fırtına'ya 19'luk sol kanat
Spor

Fırtına'ya 19'luk sol kanat

Trabzonspor, devre ara transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına'nın hedefindeki isim FC Midtjylland'da forma giyen Doğuhan Aral Şimşir.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 11:09:00 -
Fırtına'ya 19'luk sol kanat

Trabzonspor, devre ara transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Fırtına'nın hedefindeki isim FC Midtjylland'da forma giyen Doğuhan Aral Şimşir. 

Haber 61'in haberine göre; namağlup lider Trabzonspor, devre arası transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Bordo mavililerin hedefindeki isimlerden birinin de FC Midtjylland'da forma giyen Doğuhan Aral Şimşir olduğu öğrenildi.

19 yaşındaki sol kanat UEFA Gençler Ligi 2. Turunda Trabzon-Midtjylland eşleşmesindeki futboluyla herkesi hayran bıraktı. Asıl mevkisi sol kanat olan, forvet ve sağ kanat olarak forma giyebilen Doğuhan, güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkat çekiyor. Doğuhan, bu yıl özellikle UEFA Gençlik Ligi'nde oynadığı 4 maçta 5 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Genç sol kanat bu sezon toplam 13 maçta 9 gol 2 asistle oynadı. Doğuhan, Trabzonspor U19 Takımı'na da 1 gol attı.

19 Haziran 2002'de Danimarka'da dünyaya gelen Türk asıllı futbolcu FC Midtjylland'da oynuyor.

Asıl mevkisi sol kanat olan, forvet ve sağ kanat olarak da forma giyebilen Doğuhan, güçlü fiziği ve tekniğiyle dikkat çekiyor.

Danimarka'da HB Köge Altyapısından yetişen genç yetenek 2017'de FC Midtjylland'ın altyapısına katıldı. Burada alt kategorilerde forma giyen Doğuhan Aral, 2021 yılında A takıma yükseldi. 

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