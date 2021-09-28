  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fırtına'dan 10 kişilik duvar
Spor

Fırtına'dan 10 kişilik duvar

Trabzonspor, Süper Lig'de 10 kişi kaldığı son 8 maçı kaybetmedi. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 6 beraberlik elde etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 14:18:00 -
Fırtına'dan 10 kişilik duvar

Trabzonspor, Süper Lig'de 10 kişi kaldığı son 8 maçı kaybetmedi. Bordo-mavililer söz konusu maçlarda 2 galibiyet, 6 beraberlik elde etti. 

Sezon başı yaptığı planlamayla şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, son iki haftada oynadığı Konyaspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını 10 kişi tamamladı. Konyaspor müsabakasında 81 dakika 10 kişi oynayan bordo-mavililer Aytemiz Alanyaspor müsabakasını ise uzatma bölümüyle birlikte 20 dakika 10 kişi oynadı. İki maçı da eksik tamamlamasına rağmen kaybetmeyen bordo-mavililerin baskılı futbolu dikkat çekti.
Karadeniz ekibi Süper Lig'de geçtiğimiz sezon ve bu sezon oynayıp kırmızı kart gördüğü son 8 maçı ise kaybetmedi. 7 maçı Abdullah Avcı döneminde oynayan bordo-mavililer 1 maçı ise Eddie Newton döneminde oynadı. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 2 galibiyet alırken, 6 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay