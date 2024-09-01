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Spor Fırtına’da yaprak kımıldamadı!
Spor

Fırtına’da yaprak kımıldamadı!

Yeniakit Publisher
2024-09-01 21:33:00 -
Fırtına’da yaprak kımıldamadı!

Avrupa’dan elenmesinin ardından teknik direktör Abdullah avcı ile yollarını ayrıan Trabzonspor, kötü gidişata dur diyemedi. Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşan Fırtına, mücadeleden 0-0 beraberlikle ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Eyüpspor ile golsüz berabere kaldı.

Trabzonspor’da teknik sorumlu Derelioğlu
Trabzonspor'da yolların ayrıldığı teknik direktör Abdullah Avcı yerine Eyüpspor maçında teknik sorumlu olarak İhsan Derelioğlu görev aldı.

Bordo-mavililerde sakatlık şoku
Trabzonspor'da 90. dakikada omzunun üstüne düşen Enis Destan sedyeyle sahadan ayrılırken yerini yeni transfer Cham'a bıraktı.

Ayrıca bordo-mavililerde mücadele öncesinde adalesinde gerginlik hisseden ve sakatlık riski bulunan Stefan Savic kadrodan çıkarılmıştı.

Bordo-mavililer milli aranın ardından sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

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