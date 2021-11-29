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Gündem Fırtınada bir bina yıkıldı!
Gündem

Fırtınada bir bina yıkıldı!

Zeytinburnu’nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkım aşamasında olan binanın bir kısmı fırtınada yıkıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 23:31:00 - 2021-11-29 23:32:05
Fırtınada bir bina yıkıldı!

Olay, saat 17.30 sıralarında Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı başlayan binanın bir kısmı etkili olan şiddetli lodos sebebiyle yıkıldı. Olayı gören civardaki vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yıkılan binanın etrafında güvenlik önlemi alırken, binada ve etrafında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.

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