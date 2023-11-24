Fırtınada batmıştı: Can kaybı artıyor!

AFAD, Karadeniz Ereğli'de batan gemide üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Batan gemide can kaybı 5'e yükseldi. Fırtınada batan 'Kafkametler' isimli Türk gemisindeki kayıp 7 mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, geminin içerisine balçık dolmaya başladığını söyledi.

Zonguldak-Karadeniz Ereğli’de 19 Kasım’da çıkan fırtına nedeniyle batan yük gemisinin kaybolan mürettebatını arama çalışmaları 6. gününde karadan, havadan ve denizden devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, bugün gemisinin kaybolan mürettebatından üç kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Böylece batan gemide hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, arama kurtarma çalışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

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7 mürettebatı arama çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Memiş, “Bu çalışmalarımızı biz 375 personel, 74 araç, 31 deniz ve hava aracıyla birlikte yapıyoruz. 18 bot, 2 uçak, 2 helikopter, 1 gemi, 3 dron, yine Deniz Kuvvetlerine bağlı Türkiye'nin en donanımlı arama kurtarma gemilerinden birisi bu operasyonları yürütüyor. Su altı robotları ve yandan taramalı sonar dediğimiz ekipmanlarla arama ve tarama faaliyetlerine AFAD’ımız, Deniz Kuvvetlerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız, jandarma timleri, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz ve profesyonel 44 dalgıçla devam ediyoruz. Sadece geminin içerisini değil, buradaki kilometrelerce sahayı da sürekli arıyoruz” ifadelerini kullandı.

“GEMİNİN İÇERİSİNE BALÇIK DOLMAYA BAŞLADI”

Geminin mendireğin uç kısmına 20 metre mesafede battığını aktaran Memiş, şunları söyledi: 15-20 metre de derinlik var. Bir dezavantajımız mendirek olduğu için sürekli dalga oluyor ve üstten dalga geliyor. Alttan suyu sürekli bulandırıyor. Yani normal hava şartları çok durgun olsa bile orada sürekli bir dalgalanma olduğu için biraz işimizi zorlaştırıyor. Şu anda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın uzman dalgıçları, kameralarla beraber gemiye giriyorlar. Biz de yukarıdan izliyoruz. Hakikaten görüş mesafesi çok düşük. Yer yer 15 santim. Zaman zaman 30 santime çıkıyor. Buna rağmen yine de ısrarla takip devam ediyor. Bu arada balçık dolmaya başladı geminin içerisine. Yani orada çok yoğun bir çalışma var. Aslında riskli de bir çalışma var. Yani gerçekten çok dikkat edilmesi gereken, çok özenli davranılması gereken bir çalışma var. Bu arada o dolan balçığı da şimdi motoportlarla çekmeyi planlıyoruz inşallah. Bütün geminin kamaralarına, geminin işte bölmelerine, her tarafa dalgıçlarımız bakıyor. Orada görüş mesafesi çok düşük olduğu için ve akıntı da devam ettiği için baktığınız yere bir daha bakmanız gerekiyor. Yaklaşık dört gündür bu işi yapıyoruz. Hemen hemen her gün bu işlemleri yapıyoruz. Aslında sadece geminin içine değil, yüzey taraması da yapıyoruz. Cenazemizin bir tanesini maalesef deniz yüzeyinde bulduk, geminin içerisinde değil. Bu ihtimali de göz ardı etmiyoruz. Dolayısıyla büyük, geniş bir alanda yoğun bir çalışmamız var.”

NE OLMUŞTU?

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı "Kafkametler" adlı kuru yük gemisi, 19 Kasım'da Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'ndan çıktığı sırada askeri bölgedeki mendireğe çarparak batmıştı. Gemideki 12 kişilik Türk mürettebattan birinin cansız bedenine 20 Kasım'da ulaşılmıştı.

Öte yandan fırtına nedeniyle ikiye bölünen ve karaya oturan Kamerun bandıralı yük gemisinin de yakıtının denize yayılmaması için ekipler, bariyer kurarak önlem aldı.

Kuru yük gemisi, 19 Kasım'da bölgede etkili olan fırtınada ikiye bölünmüş, kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarpmış ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar vermişti. Gemideki yabancı uyruklu 13 personel, ekiplerce tahliye edilerek Ereğli Öğretmenevi'ne yerleştirilmişti.