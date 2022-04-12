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Yerel Fırtına ve dolu nedeniyle 58 hayvan telef oldu
Yerel

Fırtına ve dolu nedeniyle 58 hayvan telef oldu

Ankara’nın Haymana ilçesinde şiddetli fırtına ve dolu yağışı nedeniyle açıkta kalan 58 koyun telef oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 18:28:00 -
Fırtına ve dolu nedeniyle 58 hayvan telef oldu

Ankara’nın Haymana ilçesinde gerçekleşen şiddetli fırtına ve dolu yağışı nedeniyle açıkta kalan 58 koyun telef oldu.

Olay, dün Ankara’nın Haymana ilçesine bağlı Culuk merasında gerçekleşti. İddiaya göre Hasan Ürkek, Mehmet Kılıç, Bekir Çörekçi 500’e yakın küçükbaş hayvanını otlanmaları için Gölbaşı’nın Karagedik ilçesinden Haymana’nın Culuk Yaylası’na getirdi. Ancak hayvanlar yaylada otlandığı sırada şiddetli fırtına ve dolu yağışı başladı.

58 koyun telef oldu

Hayvan sahipleri, hayvanları korunaklı bölgeye çekmeye çalışsa da dolu ve fırtına nedeniyle 58 koyun telef oldu.

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