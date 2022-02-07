Fırtına, transfer dönemini bombayla bitirecek!

Trabzonspor'da transfer dönemi kapanırken son bir atak geliyor. Bordo mavili ekip Kaan Ayhan'ın transferi için İtalyan ekibiyle görüşme yapacak. Trabzonspor Kaan Ayhan için son şansını deneyecek.

Trabzonspor transfer sezonunun bitimine iki gün kala Kaan Ayhan'ı kadrosuna katabilmek için son bir hamle daha yapma kararı aldı. Lider Sassuolo kulübüyle bir görüşme daha yaparak oyuncunun transferi için son dakikada sonuçlandırmaya çalışacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ısrarla istediği Kaan Ayhan için daha önce 5 milyon Euro seviyelerine kadar çıkan Trabzonspor'un son teklifinde fiyat artırımı yapıp yapmadığı ise netlik kazanmadı. Kulüplerin fiyat pazarlığını uzun vadeli taksitler üzerinden sürdürdüğü ifade edildi.