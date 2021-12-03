Hafta başında yaşanan fırtına sebebiyle İstanbul’da 5 kişi hayatını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı. Vatandaşlar önümüzdeki günlerde yeniden fırtınanın etkili olup olmayacağını merak ediyor. Peki, fırtına ne zaman etkili olacak?

Fırtına rüzgar hangi illerde etkili olacak? Lodos var mı?

1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın 06.00-22.00 saatleri arasında lodos, Marmara Bölgesi'nde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Açıklamada, şiddetli esecek lodos nedeniyle vatandaşların olası çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Trakya, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.