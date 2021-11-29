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Yaşam Fırtına ne zaman dinecek? Fırtına kaç gün sürecek?
Yaşam

Fırtına ne zaman dinecek? Fırtına kaç gün sürecek?

Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ve Marmara'da şiddetli fırtına etkili oluyor. Vatandaşlar ise fırtınanın ne kadar devam edeceğini araştırmaya başladı. Peki, fırtına ne zaman dinecek?

Yeniakit Publisher
2021-11-29 14:06:00 -
Fırtına ne zaman dinecek? Fırtına kaç gün sürecek?

Türkiye'nin büyük bir kesiminde fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar ise şiddetli rüzgarın ne zaman etkisini kaybedeceğini araştırıyor.

Fırtına ne zaman dinecek? Fırtına kaç gün sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün sabah saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz'de kuvvetli ve fırtına, Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli ve tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Fırtınanın 30 Kasım Salı sabahına kadar devam etmesi bekleniyor.

İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle Karşıyaka'da deniz taştı. Öte yandan İzmir'de etkili olan fırtına nedeniyle vapur seferleri geçici süreyle durduruldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı balıkçı tekneleri zarar gördü. Çanakkale Boğazı'nda fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Bölgede geceden bu yana etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale ve Kilitbahir arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla seferlerin durdurulduğunu diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi. Fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada seferleri de yapılamıyor. Diğer hatlardaki seferler ise planlandığı saatlerde devam ediyor.

Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Karadeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı, doğu ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına  şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Batı Akdeniz'de rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden, Doğu Akdeniz'de salı günü akşam saatlerinden sonra batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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