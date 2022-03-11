Fırtına, Milli yıldızın peşine düştü!

Trabzonspor, geçen sezon olduğu gibi gelecek yılın planlamasına da erkenden başladı. Karadeniz ekibinin yeni sezon için ilk transfer hedefi de belli oldu.

Adım adım şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor, mevcut kadronun temellerini geçtiğimiz yılın mart ayında atmıştı. Planlamalara çok erken başlayan ve sahada karşılığını fazlasıyla alan Bordo-Mavililer, yine aynı stratejiyi uyguluyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Fenerbahçe derbisinin ardından İstanbul’da kalan teknik direktör Abdullah Avcı’nın, yönetimle toplantı yaptığı öğrenildi. Transferde izlenecek yol haritası belirlenirken, özellikle stoper konusunda şimdiden çalışmalara başlandı.

Abdullah Avcı, Kaan Ayhan'ı istiyor

Avcı’nın, gelecek sezon ilk 11’de 4 yerli oynatma zorunluluğunu hesaba katarak savunmaya Türk bir isim istediği ve öncelik olarak Kaan Ayhan’ı belirlediği öğrenildi.



Sassuolo, devre arasında 5,5 milyon Euro'ya bırakmadı

Ara dönemde Trabzonspor’un transferi için yoğun uğraş verdiği Kaan Ayhan’ı, Sassuolo bırakmamıştı. Karadeniz ekibi opsiyonlu kiralama formülüyle en son 5.5 milyon Euro’ya kadar çıkmasına rağmen İtalyanlar, devre arasında Milli oyuncuyu bırakmaya yanaşmamış ve 8 milyon Euro talep etmişti.

Sezon bitmeden temaslar başlayacak

Ocak ayında Çizme temsilcisi ‘Sezon sonu görüşelim’ mesajı gönderirken, Bordo-Mavili yönetimin önümüzdeki haftalarda temaslara başlaması bekleniyor.