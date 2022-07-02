Fırtına, Milli yıldızı istiyor!

Trabzonspor'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Savunmaya takviye yapacak olan bordo-mavililerin transfer listesinde birçok futbolcu yer alıyor. Bu doğrultuda, bir süredir Kaan Ayhan ile temaslarını sürdüren Fırtına'nın oyuncu için yeniden teklif yaptığı öğrenildi.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Fotomaç'ın haberine göre, Abdullah Avcı yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer zengin ve rotasyonlu bir kadro oluşturmak istiyor. Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Fırtına, 2022-2023 sezonu içinde aynı parolayla çalışmalarını sürdürüyor.

Kadro yapılanması kapsamında hazırlıklar devam ederken Trabzonspor'da defans bölgesine takviye yapılması bekleniyor. Sağ stoper için gündeminde yer alan Kaan Ayhan, Marlon ve Bartra ile temaslar yoğun şekilde devam ediyor. Marlon için Shakhtar ve oyuncuyla, Bartra için Betis ile bonservis pazarlığı yapan bordo-mavililer, Kaan Ayhan için de Sassuolo'ya bir teklif daha yaptı.

Trabzonspor, Çizme ekibine resmi olarak 4 milyon euro önerdi. Ancak İtalyanlar milli oyuncu için verilen bu bonservis miktarını yeterli bulmadı. Kulüpler arasında görüşmeler sürüyor. 1.85 boyundaki oyuncunun kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.