Fırtına Malatya'da esti
Trabzonspor, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1'lik skorla yenerek Lig'e iyi bir başlangıç yaptı.
Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Trabzonspor sahadan 5-1 galip ayrıldı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Bakasetas, 11. dakikada Nwakaeme, 29. dakikada Gervinho, 42.dakikada Hamsik ve 66. dakikada Djaniny penaltıdan kaydetti. Yeni Malatyaspor'un tek golü ise 32. dakikada Adem Büyükten geldi.
Trabzonspor bu sonuçla puanını üçe çıkardı.
Gelecek hafta Trabzonspor evinde Sivasspor'u ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.