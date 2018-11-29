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Fırtına İstanbul Boğazı'nı vurdu!

Kuzeyden esen şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul Boğazı'nda aksamalar yaşanıyor. Karadeniz'e geçmek isteyen çok sayıda gemi, bekletiliyor.

29 Kasım 2018 Perşembe 22:44
Fırtına İstanbul Boğazı'nı vurdu!

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Boğazında gemi trafiğinde aksamalar yaşanıyor. Karadeniz'e geçmek isteyen çok sayıda gemi, Boğaz'daki güçlü akıntı ve fırtına nedeniyle Marmara Denizi'nde bekletiliyor.  

Gemiler Marmara Denizi'nde bekletiliyor

Kuzeyden esen rüzgarın etkisi ile Boğaz akıntısının gücü daha da artıyor. Karadeniz'e geçmek isteyen gemiler, boğazdaki güçlü akıntı ve Karadeniz'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle Marmara Denizi'nde bekletiliyor. 

Çok sayıda geminin Ahırkapı ve Yenikapı açıklarında demirlediği öğrenildi. Karadeniz'den gelip İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne geçmek isteyen gemilerin ise kontrollü olarak geçişlerine izin veriliyor.

 

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 22:44
  1. Marmara Denizi
  2. İstanbul Boğazı
  3. Ahırkapı
  4. Yenikapı

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