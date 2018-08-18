Fırtına ilk yarıda koptu! Maçta 4 gol, 1 penaltı...

Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Trabzonspor, taraftarı önünde ilk 28 dakikada 3 gol bularak Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Maça fırtına gibi başlayan Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Olcay Şahan, 14 ve 27. dakikalarda Hugo Rodallega kaydetti. Sivasspor'un tek golü, 45+4. dakikada Barcelona'dan transfer edilen Douglas Pereira'dan geldi.

İlk hafta Başakşehir'e yenildikten sonra taraftarına 3 puan hediye eden Trabzonspor, puanını 3 yaptı. Geçen hafta Alanyaspor'u mağlup eden Sivasspor ise 3 puanda kaldı. Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. Sivasspor ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Stat: Medical Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Hosseini, Toure, Novak, Onazi, Sosa (Dk. 81 Batuhan Artarslan), Abdülkadir Ömür, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı (Dk. 53 Kucka), Rodallega (Dk. 63 Burak Yılmaz)

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Uğur Çiftçi, Medjani, Ziya Erdal (Dk. 78 Erdoğan Yeşilyurt), N'Dinga (Dk. 12 Braz), Robinho, Hakan Arslan, Emre Kılınç, Rybalka (Dk. 88 Cyriac), Kone

Goller: Dk. 7 Olcay Şahan, Dk. 14 (Penaltıdan) ve Dk. 27 Rodallega (Trabzonspor), Dk. 45+4 Douglas (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 N'Dinga, Dk. 13 Braz, Dk. 85 Uğur Çiftçi, Dk. 90 Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 8 Olcay Şahan (Trabzonspor)