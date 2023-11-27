Fırtına ekmeklerinden etti! O ilimizde 100 ton balık denize kaçtı

Sağanak yağış ve fırtına sebebiyle Aydın'ın Söke ilçesi Doğanbel Mahallesinde bulunan balık çiftliğinde bulunan yaklaşık 100 ton balık açık denize kaçtı.

Aydın Hedef Gazetesi Muhabiri Musa Ölmez'in haberine göre; Söke ilçesinde gün boyu belirli aralıklarla fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Denize kıyısı bulunan Doğanbey Mahallesinde öğleden sonra yaklaşık 25 dakika kuvvetli fırtına ve sağanak yağış etkili oldu. Doğanbey Su Ürünleri Kooperatifi’nin balık yetiştirdiği tunuzların etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle parçalanması sonucu 100 ton balık açık denize kaçtı.

Kooperatif Başkanı ve Doğanbey Muhtarı Serdar Sarıkurt, “Öğleden sonra başlayan yağmur, fırtına ile gelince açıkta ve kıyıda olan teknelerimiz büyük zarar gördü. En kötüsü kooperatifimizin havzasını çevreleyen fırtına ile birlikte Tunuz’un parçalanması sonucu havzadaki 100 ton balık açık denize kaçtı.

Doğanbey halkının tamamına yakını geçimini balıkçılıkla sağlıyor. Yaşadığımız bu felaket sadece bu yıl için değil önümüzdeki yıl için de bizi çok büyük zora ve zarara soktu. Şayet devletimiz yanımızda olmazsa balıkçılarımız sezon için yaptıkları masrafların altından kalkamaz ve borçlarını ödeyemez. Felaketi yaşıyoruz. Meteorolojiden gece için de şiddetli fırtına uyarısı var. 20 dakika etkili olan fırtına bizi bu hale getirdi, geceyi düşünmek bile istemiyoruz, teyakkuz durumundayız” dedi.