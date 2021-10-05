  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fırtına, dış sahada esti gürledi
Spor

Fırtına, dış sahada esti gürledi

Süper Lig'in 8. haftasını 18 puanla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, dış sahada daha başarılı bir puan ortalaması elde etti.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 10:41:00 -
Fırtına, dış sahada esti gürledi

Süper Lig'in 8. haftasını 18 puanla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, dış sahada daha başarılı bir puan ortalaması elde etti.

Bordo-mavililer, ligin ilk 8 haftasında mağlubiyet yüzü görmezken 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

Karadeniz ekibi, rakip sahada oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 13 puan elde ederken 2.6 puan ortalaması yakaladı.

Trabzonspor, iç sahada ise 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ile 5 puan topladı, 1,6 ortalama elde etti.

Bordo-mavililer, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1, Giresunspor ve Kasımpaşa'yı 1-0, Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenerken, İttifak Holding Konyaspor maçı 2-2 berabere bitti.

Evinde ise tek galibiyetini Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek alan Karadeniz ekibi, Galatasaray ile 2-2, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay