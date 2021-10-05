Fırtına, dış sahada esti gürledi
Süper Lig'in 8. haftasını 18 puanla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, dış sahada daha başarılı bir puan ortalaması elde etti.
Süper Lig'in 8. haftasını 18 puanla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, dış sahada daha başarılı bir puan ortalaması elde etti.
Bordo-mavililer, ligin ilk 8 haftasında mağlubiyet yüzü görmezken 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı.
Karadeniz ekibi, rakip sahada oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile 13 puan elde ederken 2.6 puan ortalaması yakaladı.
Trabzonspor, iç sahada ise 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ile 5 puan topladı, 1,6 ortalama elde etti.
Bordo-mavililer, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1, Giresunspor ve Kasımpaşa'yı 1-0, Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenerken, İttifak Holding Konyaspor maçı 2-2 berabere bitti.
Evinde ise tek galibiyetini Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yenerek alan Karadeniz ekibi, Galatasaray ile 2-2, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.