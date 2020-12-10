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Gündem Fırtına deniz ulaşımını etkiledi
Gündem

Fırtına deniz ulaşımını etkiledi

Kuzey Ege Denizi'nde beklenen lodos fırtınası nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 03:41:00 -
Fırtına deniz ulaşımını etkiledi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bugün saatte 70 kilometre hızla esmesi beklenen lodos fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hatlarındaki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Firmadan yapılan açıklamada; Kabatepe- Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu. Bozcaadadan saat 07.15, Geyikliden saat 08.00 seferlerinin gerçekleşeceği Bozcaada- Geyikli hattında ise gün içerisindeki diğer seferler yine olumsuz hava şartları nedeniyle yapılmayacak.

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