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Yerel Fırtına çatıları uçurdu!
Yerel

Fırtına çatıları uçurdu!

Yozgat’ta şiddetli fırtına etkili oldu, çok sayıda binanın çatısı uçtu.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 15:50:00 -
Fırtına çatıları uçurdu!

Gece itibariyle Yozgat genelinde başlayan şiddetli kum fırtınası etkili oldu.

Bir apartmanın çatısının uçuş anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Diğer yandan da Yozgat’ın Çekerek ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar çok sayıda apartmanın çatısının ve bir caminin kubbesinin uçmasına neden oldu.

Öte yandan Yozgat Bozok Üniversitesinde kuvvetli fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeni ile eğitim ve öğretim saat 15.00’ten itibaren ara verildi.

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