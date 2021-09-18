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Spor Fırtına, Bakasetas'la güldü
Spor

Fırtına, Bakasetas'la güldü

Kasımpaşa ve Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını Recep Tayyip Stadyumu'nda paylaştı. Konuk ekip Trabzonspor, mücadeleyi 1-0 kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 18:06:00 -
Fırtına, Bakasetas'la güldü

Kasımpaşa ve Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında kozlarını Recep Tayyip Stadyumu'nda paylaştı.

Konuk ekip Trabzonspor, mücadeleyi 1-0 kazandı.

İlk yarı golsüz eşitlikle geçildi.

İkinci yarının başında Berat Özdemir'in yerine oyuna giren Abdülkadir Parmak yaşadığı sakatlık nedeniyle 50. dakikada yerini Yusuf Sarı'ya bıraktı.

Bordo-Mavililer'de Nwakaeme rakip ceza sahasının sol tarafından içeriye kat etti, rahat pozisyon bulamayan tecrübeli oyuncu topu Bakasetas'a bıraktı. Yunan futbolcu ceza sahası dışından çektiği şutla takımını 53'te 1-0 öne geçirdi.

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tan bedelsiz kadrosuna kattığı Dorukhan Toköz, 83. dakikada Abdülkadir Ömür'ün yerine oyuna girerek bordo-mavili formayla ilk lig maçına çıktı.

Süper Lig'in yenilgisiz ekipleri arasında yer alan Trabzonspor puanını 13 yaptı.

Üst üste 2. kez yenilen Kasımpaşa 5 puanda kaldı.

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