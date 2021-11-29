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Yerel Fırtına arabayı devirdi... Simitçi ağır yaralandı
Yerel

Fırtına arabayı devirdi... Simitçi ağır yaralandı

Bursa'da fırtına nedeniyle simit arabası devrildi. Olayda simitçi ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 12:50:00 -
Fırtına arabayı devirdi... Simitçi ağır yaralandı

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi, Burhaniye Mahallesi, Kemallettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Simitçi Mahmud Beradei, simit arabasıyla cadde üzerinde yürürken, fırtına nedeniyle, tentesi uçan araba devrildi. Simitler yola saçılırken, devrilen aracın altında kalan simitçi, başından ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar, yerde kanlar içinde yatan simitçinin yardımına koştu. Mahmud Beradei 'yi devrilen simit arabasının altından çıkaran vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı simitçi, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olay yerindeki vatandaşlar etrafa saçılan simitleri toplayıp, simit arabasının içine koydu.

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