Fırtına, Ankara'da durdu!
Süper Lig’in 14. haftasında Trabzonspor zorlu MKE Ankaragücü deplasmanında 1-1 berabere kalarak üst üste ikinci beraberliğini alarak son iki haftada dört puan birden kaybetti.
10. dakikada Hamsik’in sol çaprazdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Abdülkadir Ömür’ün vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü, meşin yuvarlağı direk dibinden ayaklarıyla çıkardı.
31. dakikada Abdülkadir Ömür’ün sağdan ortasında penaltı noktasında meşin yuvarlakla buluşan Gomez’in kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti. 38. dakikada Gomez’in pasıyla ceza sahasında dışında topla buluşan Bardhi’nin plase vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Han Güngördü iki hamleyle kontrol etti.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
52. dakikada Sowe’nin pasıyla topla buluşan Emre Kılınç ceza sahası içinde topu tutamadı ve Trabzonspor savunması araya girdi.
64. dakikada Djaniny’in pasında Bardhi’den önce araya giren savunma tehlikeyi önledi. 65. dakikada sağ kanattan etkili orta yapan Kevin Malcuit’in ortası kaleci Uğurcan’da kaldı.
70. dakikada sağ kanattan gelişen hızlı atakta Gomez’in sert ortasında Bardhi topu ağlara gönderdi: 0-1
72. dakikada korner atışında Larsen’in topa elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 74. dakikada topun başına geçen Tolga skoru eşitledi: 1-1
78. dakikada Naci’nin pasında Gomez’den önce araya giren Bahadır topa sahip oldu. 87. dakikada Bartha’nın vuruşu auta gitti.
Müsabaka 1-1 sona erdi.