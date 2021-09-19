Fırtına 195 gündür yenilmiyor!

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rakiplerine kolay kolay geçit vermezken, 2,1 gibi yüksek bir puan ortalaması ile maçlarını oynadı.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 8. haftası sonrasında göreve getirilen Abdullah Avcı yönetiminde 37 lig maçına çıktı.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 22 galibiyet, 12 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı, başarılı bir grafik ortaya koydu.

Geçen sezon ve bu sezonki maçlar

Geçen sezon ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşamasının ardından İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayıran bordo-mavililer, geçici olarak takımın başına getirdiği futbolcu izleme komitesi başkanı İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı 1 maçta da berabere kaldı.

Trabzonspor, ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı.

Ligin ilk 8 haftasında 4 mağlubiyet yaşayan Karadeniz ekibi, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo-mavili takım, 11 kez de beraberlik elde etti.

Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak ligi dördüncü sırada bitirdi.

Bordo-mavililer, bu sezon ise 5 haftalık bölümde mağlubiyet görmedi. Karadeniz ekibi, 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken 1 beraberlik ile 13 puan toplayarak zirve yarışında iddialı olduğunu gösterdi.

Teknik direktör Avcı yönetiminde en son geçen sezonun 29. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 17 lig maçını kaybetmedi.

Abdullah Avcı yönetiminde Karadeniz ekibi, son 17 maçında 8 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek 195 gündür kaybetmedi.

Trabzonspor, 2019-2020 sezonundaki yenilmezlik serisini de geçti. Bordo-mavililer, söz konusu sezonun 16. haftası ile 31. haftası arasında oynanan 16 lig maçında yenilgi yüzü görmemişti.