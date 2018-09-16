Fırsatların güvenli kapısında kazanç vakti

Murat Kurum’un Çevre ve Şehircilik Bakanlığına atanmasının ardından Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü koltuğuna oturan Hakan Gedikli, mesleki birikimi ve Kurum ile çalışmasından edindiği tecrübe ile sektöre moral veren icraatlara imza atmaya başladı. İlk adımda şirketlerinin yıl sonu hedeflerini gerçekleştirmeye odaklanan Gedikli, ekibiyle hazırladığı dev kampanyanın sürecini bizzat yönetiyor. ‘Kazanç’ merkezli yürütülen kampanya ve Emlak Konut GYO’nun diğer faaliyetleri konusunda Gedikli şu açıklamalarda bulundu:

ÜLKEMİZ KAZANSIN

Gayrimenkul sektörünün Türkiye’nin geleceğine ve güçlü ekonomisine olan güveninin göstergesi olarak hayata geçirdiği “Türkiye için Kazanç Vakti” kampanyasının yoğun ilgi görmesinden memnunuz. Emlak Konut GYO projeleri ile katıldığımız kampanyanın sonunda ise 3 milyar lira civarında 2 bin 500-3 bin bağımsız bölümünün satışını öngörüyoruz. İki hafta içerisinde gösterilen bu yoğun ilgiden oldukça memnunuz. Okulların da açılmasıyla ilgi artacak dolayısıyla da bu ilgi hızlıca satışa dönecektir.

ALTINI VE DÖVİZİ OLAN DA GELSİN

“Türkiye için Kazanç Vakti” kampanyası ile dövizini veya altınını Türk Lirasına (peşinat) çevirerek konut satın alanlara kaçırılmayacak yatırım fırsatları sunuyoruz. Bu çerçevede kampanyadan yararlananların yatırımları bir yıl boyunca güvence altına alınacak. Diğer bir ifadeyle biz ülke ekonomimize güveniyoruz ve olası bir kur farkında vatandaşın yatırımının değerini koruyoruz.

BU FIRSAT KAÇMAZ

Kampanyada ayrıca, satış bedeli üzerinden yüzde 10 indirime ek olarak indirimli satış bedeli üzerinden sadece yüzde 10 peşinat ile 120 aya kadar 0,98 vade farkı ile bankasız ve kefilsiz konut sahibi olmayı kolaylaştırıyoruz. Aslında bu 0,98’lik oran ara ödemelere vade farkı uygulanmadığından dolayı 0,84 olmaktadır. Sözleşme tarihinden itibaren 12 ve 24’üncü aylarda yüzde 15’lik ara ödemelerin yapılacağı kampanyada, diğer yandan borcunun tamamını 6. aydan 12. aya kadar olan sürede ödemek isteyenlere de çok cazip fırsatlar sunuyoruz.

BUNLAR DİP FİYAT

Bu fiyatlarla bir daha konut sahibi olmak nasıl zorsa, tüm konutları kampanya kapsamına almak ve açıklanan fiyatlarla satışa sunmak da mümkün değil. Neticede her bir projenin maliyeti var. Müteahhitlerimiz bu maliyetlere katlanıyor. Bizler de elimizden gelen desteği veriyoruz. İstiyoruz ki, hem alan kazansın hem de yüklenici firmalara bir katkı olsun. Zaten kampanyanın adını “Türkiye için Kazanç Vakti’’ koymamızın da nedeni bu.

RAKAMLARI PAYLAŞACAĞIZ

Tüm bu fırsatları bir arada değerlendirdiğinizde ülke ekonomimize katkı sağlamak için kenetlendiğimiz bugünlerde konut sahibi olmak isteyenlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Kampanya sadece Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız için değil yurtdışında yaşayan gurbetçilerimiz açısından da önemli fırsatlar sunmaktadır. Kampanya ile ilgili talepten memnunuz. 28 Ağustos’tan bugüne kadar gösterilen ilgiden sonra satışa dönen alışverişe dair rakamları kamuoyu ile paylaşacağız.

HEDEFLERİMİZ BİR BİR GERÇEKLEŞİYOR

“Hem satış hem de kârlılık açısından üçüncü ve dördüncü çeyrekte hedeflerimizi gerçekleştireceğimizi düşünüyorum” diyen Gedikli, şu tespitlerde bulundu: “Emlak Konut GYO, 1 Ocak 2017 - 31 Aralık 2017’de 1,1 milyon metrekare büyüklüğünde ve KDV hariç 7,7 milyar lira değerinde satış gerçekleştirdi. Bu çerçevede 2018 için 7,4 milyar TL seviyesinde satış hedefimiz bulunuyor. Ayrıca 2018 yılı içerisinde 830-850 bin metrekare bağımsız bölüm satışı ve toplamda 1,8 milyar TL net kâr gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Yılın ilk altı ayı için 1 milyar 100 milyon liralık kâr açıkladık. Sektörün satışlarla ilgili en fazla şikâyetçi olduğu dönemde biz hedeflerimize ulaştık. Bundan sonraki çeyrek sonuçlarının da başarılı geleceğini düşünüyorum. Bunda , “Türkiye için Kazanç Vakti” kampanyasın da rolü olacaktır.

YENİ ADIMLAR ATIYORUZ

Daha önce ihalesini yaptığımız halde lansmanına çıkmadığımız projelerimiz var. Bunların ruhsatlarını aldıkça satış için lansman da gerçekleştireceğiz. Kısa vadede yeni bir ihale gerçekleştirmeyeceğiz. Gerçekleştirsek bile bunun satışa dönüşmesi 2019 yılı içinde olur.

BU PROJEYE ÖNEM VERİYORUZ

Kısa vadeli iş takvimimizde, geçtiğimiz aylarda THY Gayrimenkul ile imzaladığımız protokole istinaden geliştirilecek proje var. Emlak Konut GYO olarak, bu protokolle sahip olduğumuz yaklaşık 3,6 milyon metrekarelik arsanın yüzde 50 hissesini THY’ye devrettik. Bu yolla hem proje hem mülkiyet ortaklığı gerçekleştirdik. Arnavutköy sınırları içerisinde yeni havalimanına yakın bir mesafede örnek bir şehircilik projesi geliştireceğiz. Arazinin yüzde 50’sini (1 milyon 800 bin metrekare) terk edeceğiz. Plan içerisinde Millet Parkı da bulunuyor. THY yönetimi, konutlar için kendi çalışanlarından 12 bin talep topladı. Bu talep içerisinde iştiraklerdeki çalışanlar yok. Planlanan 10 bin konutluk projenin öncelikle 4-5 bini inşa edilecek. Kısa sürede ilk etabı tamamladıktan sonra diğer etapları inşa edeceğiz.

TASARRUF TEDBİRLERİ HER ZAMAN OLMALI

Tasarruf, hem kamunun hem de özel sektörün önem vermesi gereken bir konu. Biz, bu konuyu özellikle şantiyelerimizde değerlendiriyoruz. Yaptığımız işlerde projelerimizin tasarım ve konseptini bozmadan tasarrufa dönük planlamalarımız söz konusu. Bu konuyu bütünüyle gözden geçiriyoruz.”

38 PRESTİJLİ PROJEDE FIRSAT GÜNLERİ

Emlak Konut GYO projesinde yer alan 12 bin bağımsız bölümün yüzde 25’in büyük kazanç sağlayacak kampanya günleri devam ediyor. Emlak Konut’un 38 projesinde geçerli olan kampanya, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Konya, Denizli, Nevşehir ve Niğde’deki projeleri kapsıyor. Kampanyaya dahil olan projeler ise şu şekilde: Avrupark Hayat, Büyükyalı, Cer İstanbul, Ebruli Ispartakule, Evora Denizli, Evvel İstanbul, Karat 34, Koordinat Çayyolu, Köy, Merkez Ankara, Nidapark İstinye, Nidapark Kayaşehir, Nidapark Küçükyalı, Ofis Karat Bakırköy, Semt Bahçekent, Tem 34, Temaşehir, Tual Adalar, Tual Bahçekent, Validebağ Konakları, Yeniköy Konakları İstanbul, Başkent Emlak Konutları, Gebze Emlak Konutları, Körfezkent Çarşı, Kuzey Yakası, Niğde Emlak Konutları, Nevşehir Emlak Konutları, Esenler Emlak Konutları, Avangart, Avrupa Konutları Başakşehir, Avrupark, İdealist Cadde, Sofa Loca, Alsancak, Evora İzmir, Düşlervadisi, Tual Artı, Tual Bizimmahalle.

DEDİKODULARA KULAK ASILMAMALI

Gedikli, Emlak Konu GYO’nun güvencesiyle inşa edilmekte olan projelerin hiçbirinde inşaat sürecinden kaynaklı sorun olmadığını vurgulayarak, “Plana uygun işleyen bir süreç var. Bazı projelerde yaz aylarında taşeronlara bağlı çalışan işçiler bayram gidiş ve dönüş süreçleri uzun sürdü. Özellikle bayramlardan bir hafta önce ve bir hafta sonra işçileri şantiyelere getirmek zor oluyor. Genel anlamda bir sıkıntı yok. Kimse dedikodulara kulak asmamalı. Emlak Konut ile işbirliği içinde olan inşaat şirketlerinin mevcut proje geliştirme süreçleri ve satış grafiği ile ilgili her hangi bir sorun söz konusu değildir. Sadece iş anlamında geçen yıla nazaran bir düşüş var. İşler durmuş değil. Şimdi finans ve iş geliştirmeyi iyi planlayarak ilerleme zamanıdır” dedi.

BU YILIN GÖZDE PROJESİ

Yılmaz İnşaat imzasıyla, İstanbul Beykoz’da 869 bin 362 metrekare alana inşa edilen Düşler Vadisi Riva İstanbul’da, “Türkiye için Kazanç Vakti” kampanyasına katıldı.İstanbul Anadolu Yakası’nda Beykoz’da yükselen Düşler Vadisi Riva, 869 bin 362 metrekare alana inşa ediliyor. Doğayla iç içe bir konsept olması planlanan proje 500 villadan meydana geliyor. Projede ön talep dönemi devam ederken; başvuru yapan alıcılar, projenin satışa çıkması ile sınırlı sayıda villa için uygun fiyat ve imkanlardan faydalanabiliyor.

Gedikli “Sektörün ihracata katkısı göz ardı edilmemeli. Dünyanın dört bir yanından geliştiricilerimizin ürettiği projelere ilgi var. Biz de Emlak Konut GYO olarak, bu konuyla ilgili talepleri Bakanlığımıza iletiyoruz. Bu taleplerin değerlendirilmesinin ardından olumlu bir sonuç doğacaktır” dedi.

-Son dönemde inşaat maliyetlerinde büyük artış var. Endeksler de bunu net olarak ortaya koyuyor. Maliyette dengeyi kurmak önemli. Şu anda yüzde 30- 35’lik bir maliyet artışından söz edebiliriz.

-Bizim için fuarlar bir satış yeri değildir. Ama vizyon ve fikir geliştirme açısından doğru bir adrestir. Bugüne kadar katıldığımız fuarlardan sonra bunların dönüşü de olumlu oldu. Bundan sonra da sektörümüzün temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen fuarlara bizim de katılmamız söz konusu olacaktır.