Fırsatları kaçırmayın! MediaMarkt 96. mağazasını Afyon’da açıyor

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, Park Afyon AVM içerisindeki 1.111 metrekarelik mağazasının açılışını 18 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirecek. Her yeni şube açılışıyla istihdam sağlamayı sürdüren MediaMarkt’ın Afyon mağazasında görev alacak olan 23 personelin 11'i ise kadınlardan oluşuyor.

On binlerce elektronik ürünün sergileneceği yepyeni mağazada, akıllı telefonlardan hoparlör ve kulaklıklara, akıllı saatlerden bilgisayar ve tabletlere, elektrikli ev aletlerinden televizyonlara kadar birçok kategoriden ürün, ziyaretçilerle buluşacak.

MediaMarkt Türkiye, Afyon mağazasının açılışına özel çeşitli kategorilerde, 2 gün sürecek bir açılış kampanyası da gerçekleştirecek.

18-19 Ekim tarihlerinde geçerli olacak açılış fırsatları kapsamında;