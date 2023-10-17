Fırsatları kaçırmayın! MediaMarkt 96. mağazasını Afyon’da açıyor
Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, tüketicileriyle yeni mağazalarda buluşmaya devam ediyor. 18 Ekim Çarşamba günü Park Afyon AVM içerisinde açılacak olan mağazada açılışa özel kampanyalar gerçekleştirilecek.
Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere konforlu alışverişin keyfini sunan, Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt, Park Afyon AVM içerisindeki 1.111 metrekarelik mağazasının açılışını 18 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirecek. Her yeni şube açılışıyla istihdam sağlamayı sürdüren MediaMarkt’ın Afyon mağazasında görev alacak olan 23 personelin 11'i ise kadınlardan oluşuyor.
On binlerce elektronik ürünün sergileneceği yepyeni mağazada, akıllı telefonlardan hoparlör ve kulaklıklara, akıllı saatlerden bilgisayar ve tabletlere, elektrikli ev aletlerinden televizyonlara kadar birçok kategoriden ürün, ziyaretçilerle buluşacak.
MediaMarkt Türkiye, Afyon mağazasının açılışına özel çeşitli kategorilerde, 2 gün sürecek bir açılış kampanyası da gerçekleştirecek.
18-19 Ekim tarihlerinde geçerli olacak açılış fırsatları kapsamında;
- HP VICTUS /I5 Dizüstü Oyun Bilgisayarı 29.999 TL’den
- Apple iPhone 11 128GB Akıllı Telefon 23.999 TL’den
- Apple AirPods Pro 2. Nesil Kablosuz Kulaklık 5.999 TL’den
- Samsung Galaxy A54 Akıllı Telefon 14.999 TL’den
- JBL Charge 4 Bluetooth Hoparlör 2.999 TL’den
- HyperX CLOUD II Oyuncu Kulaklık 1.799 TL’den
- Philips EP5144/70 Tam Otomatik Kahve Makinesi 16.999 TL’den
- Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3.5 LT Fritöz 1.999 TL’den satışa sunulacak.