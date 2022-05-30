Fırsatı ganimet bildi! ABD'li Yahudi gazetesi, Türkiye’yi NATO’dan çıkarma kampanyası başlattı! İsveç beslemesi Çandar'dan alçaklık

YENİ AKİT/ANKARA

Yahudiler ve İsrail'le ilgili haberler yapan New York merkezli yayın organı Algemeiner Gazetesi, 'NATO'yu Türkiye'nin Rehin Almasından Nasıl Kurtarırız?' başlıklı bir haber yayınlayarak Türkiye’yi NATO’dan dışlamaya yönelik alçak bir kara propaganda haberine imza attı.

Türkiye NATO için Rusya kadar tehditmiş!

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın PKK terör örgütü desteklerine istinaden NATO üyeliklerine ön şartlar öne sürmesini eleştiren gazete; Türkiye'nin an itibariyle bir NATO ülkesi olmasına rağmen ittifakın ortak değerlerini taşımamakta olduğunu ve Rusya kadar Türkiye'nin de bir tehdit oluşturduğunu öne sürdü.

İsveç beslemesi Çandar'dan alçaklık!

Yazıda ayrıca PKK'ya açık şekilde siyasi ve sosyal anlamda kucak açmış Stockholm İsveç'te yaşayan sözde Türk Gazeteci, İsveç beslemesi Cengiz Çandar’ın, “Türkiye'nin taleplerine boyun eğmek, bir otokratın Avrupa güvenlik mimarisini ve sistemini şekillendirmesine izin vermektir” şeklindeki sözlerine yer verdi.