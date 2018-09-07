Fırsatçılıkta da liderler

BUĞRA KARDAN

Dövizdeki rekor yükselişlerin ardından çarşılarda, pazarlarda, AVM’lerde ve büyük marketlerde ürün fiyatları hızla arttı. Toptancıların, ara toptancıların ve komisyoncuların doları öne sürerek stokladıkları malları pahalıdan satmalarına kayıtsız kalan perakendeciler eleştirilerin hedefinde.

FİYATLAR YÜKSELDİ

Ürünlerine ortalama yüzde 30-40 zam uygulayan marketlerde kemikli etin kilogram fiyatı 27 liradan 35 liraya, peynirin 17 liradan 20 liraya, sütün 5 liradan 6 liraya çıktı. Şu aşamada şeftalinin kilogramı 5 liradan, limonun 10 liradan satışa sunuluyor. İthal meyvelerden muzun kilosu 13 liradan, ananasın tanesi 14 liradan alıcı buluyor. Rafları gramajları düşürülen, fiyatları arttırılan bisküvilerin ve çikolataların doldurulması da tepki çekiyor.

SORUMLU DIŞ TEDARİKÇİLER

Perakende sektörünün sesi olan Retail Türkiye Editörü Cengiz Çambel, doların aşırı artışının ürünlerin market fiyatlarını yukarı çektiğine işaret ederek, “Bunun sorumlusu dış tedarikçilerdir” dedi. Ürün temininin güçleştiğini kaydeden Çambel, “Fiyatları arttıran dış tedarikçiler, marketleri sıkıntıya soktu. Mallar pahalıdan alan marketler hem kâr erimelerini önlemek hem de tüketiciyi mağdur etmemek için elinden geleni yapıyor” ifadelerini kullandı.

İNDİRİMLİ ÜRÜN ÇAĞRISI

Kurda astronomik artışlar görüldüğünü vurgulayan Çambel, doların belli bir bölgeye oturması halinde ürün fiyatlarının gerileyeceğini dile getirdi. Çambel, üreticileri ve tedarikçileri iyi niyetli olup marketlere indirimli fiyatlardan ürün vermeye davet etti. Çambel, tüketicilere de “Kampanyalar ve indirimleri kaçırmayın. Broşürleri mutlaka ve mutlaka takip edin, okuyun” diye seslendi.

ART NİYETLİLER EL ELE

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise tedarikçiler ile el ele vererek fiyatları arttıran marketlerin varlığına dikkat çekti. “Art niyetli tedarikçiler fiyatları arttırdığını e-mail ile marketlere bildiriyor. Marketler de hemen raflarda duran ürünlerin bedelini yukarı çekiyor. Böyle bir ahlaksızlık olur mu” diyen Ağaoğlu, şöyle devam etti: “Hâlbuki bu ortamda tedarikçi ve perakendeci imece usulü ile kur artışlarının tüketicilere darbe vurmaması için elinden geleni yapmalı. Fırtınalı bir dönemdeyiz. Ülke olarak önemli bir imtihan veriyoruz. Kuşkusuz bu imtihan duyarlı olmayı gerektiriyor. Onun için tedarikçinin oyun veya hile yaptığını gören marketler, durumu hemen Alo 175’e bildirmeli. Malum elinde ürün bulunmadığı yalanını dillerine dolayan toptancıların adedi artıyor. Bu bir yana marketlerin kendilerini aldattığını iddia eden tüketicilerin de kamu kurumlarına veya derneklere başvurmalarında yarar var.”

TÜKETİCİNİN HAKKI KORUNACAK

Vurgunları önlemek için denetimlerin arttırıldığını anlatan Ağaoğlu, “Yöneticilerimiz gramaj ve fiyat kontrollerine önem veriyor. Bu sayede sahteciler, hileciler bir bir belirleniyor. Şükür ki bundan böyle yanlış, yapanın yanına kâr kalmayacak, tüketicilerin aldatılamayacak, dar gelirlilerin hakları korunacak” şeklinde konuştu.

Öte yandan Ankara’da 100 gram simidin fiyatı 1,25 liradan 1,50 liraya yükseldi.

KURNAZLIK YAPANLAR ARTIYOR

Perakende Danışmanı Ercüment Tunçalp, grmajını düşürdüğü üründe fiyatı sabit tutan veya indirim uygulayan markaların sayısının arttığının altını çizdi. Perakendecilere “Bu oyuna alet olmayın” tembihinde bulundu.