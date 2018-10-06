Fırsatçılardan 'konkordato' şantajı! Ekmeği 2 TL'ye satacaklar

Ekmekte yaşanan fırsatçılık ve zam tartışmalarına şimdi de konkordato tehdidi eklendi. Sabah'ın haberine göre Ankara ve İstanbul'da valiliklerin girişimiyle zamların geri alınmasının ardından fırıncılar, "Ekmeği ya 2 TL'den satarız ya da üretimi durdurup, organize şekilde konkordato başvurusu yaparız" demeye başladı. İstanbul'da faaliyet gösteren fırınların elektrik ya da doğalgaz ile faaliyet gösterdiğini ifade eden fırıncılar, sosyal medyada açtıkları ortak hesaplar üzerinden maliyet kalemlerini de paylaştılar.

Kendilerinin de konkordato ilan etme haklarının bulunduğunu belirten fırıncılar, kasımda çok sayıda üreticinin bu yola başvuracağını ifade etti. Ekmek Sanayicileri Sendikası da yaptığı açıklamada ay sonunda ekmeği 2 TL'den satacaklarını duyurdu.

Etkin mücadele var

Kamu kurumlarının fırsatçı fırıncılarla mücadelesi ise tam gaz sürüyor. Ankara'dan sonra birçok ilde 1.50 TL'ye çıkan ekmeğin fiyatı geri alındı. İstanbul Valisi Vasip Şahin de konuyla ilgili açıklama yaparak, "250 gram ekmek 1.25 TL. 200 gram ekmek 1 TL olarak satılacak. Fiyatta değişiklik yok. İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlar da ekmeği 1.50 TL'ye satamayacak" dedi. Açıklamanın ardından fırıncıların bir kısmı fiyatını geri çekerken, diğer kısmı zamda ısrarlı.