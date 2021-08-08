Fırsatçılara itibar etmeyin

Bu durumun fırsatçılardan kaynaklandığını belirtti. Bulut, Akdeniz ve Ege bölgelerinde çıkan yangınlarla söndürme malzemelerinin yüksek fiyata satıldığı iddialarının gündemi işgal ettiğini söyledi. Genel olarak ağır sanayi için eldiven üretimi yaptıklarına dikkat çeken Bulut, “Isıya dayanıklı ürünlerin fiyatları 30-85 TL. Fiyatlar 600-650 TL olmaz, olamaz. Çok yanlış. Bizden 30-40 TL’ye alınan eldivenlerin birileri tarafından mağdur olan halkımıza bu fiyatlara satıldığını duyuyoruz. Bundan dolayı çok şikâyetçiyiz” ifadelerini kullandı.

Takep azalıyor

Türkiye’nin güney bölgelerinde başlayan yangınlarla ısıya dayanıklı eldiven ihtiyacının arttığının altını çizen Bulut, şu görüşleri paylaştı: “Fiyat artışının nedeni maalesef bu işin ticari boyutunu düşünen fırsatçı satıcılardır. Afet ve pandemi dönemlerinde bu tarz ihtiyaç talepleri biranda ortaya çıkar. Pandemi döneminde aynı durumu maske ve hijyen malzemelerinde yaşamıştık. Yangın bölgelerinde ısıya dayanıklı deri eldivene ve nitril kaplamalı eldivenlere çok fazla ihtiyaç duyuldu. Bir anda talep oldu ve şu anda yangınların kontrol altına alınmasıyla talep günden güne azalıyor. Her şey bir haftalık bir süre içinde gerçekleşti. Hammadde gibi malzemelerimizde buna bağlı değişim fırsatı da olmadı. Biz üreticiler fiyatlarımızı artırmadık aksine hibe ya da maliyete yakın satışlar yaptık. Zaten Ticaret Bakanlığı bu konu üzerine hemen önlem alıp denetim başlattı.”

Bağış yapıldı

Yaşanan süreçten üzüntü duyduklarını dile getiren Bulut, sözlerini şöyle tamamladı: “ELİMDER üyeleri olarak iki gün önce kendi aramızda örgütlenip Bodrum, Milas bölgelerine bağış anlamında sevkiyat yaptık. Üreticilerin bu kadar yüksek fiyatı deklare etmesi mümkün değil, edemez. Genelde bu işin ticaretini art niyetli kullanan insanlar tarafından yapıldığını düşünüyoruz. Halkımızı gerek ELDİMDER web sayfasında gerek bizzat bize ve ilgili yerlere ulaşarak şikâyet etmelerini arzu ediyoruz. Biz tüm üye arkadaşlar bu ara had safhada üretimimizi arttırdık.”