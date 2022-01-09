Fırsatçılar uslanmıyor! Ankara'da stoklanmış onlarca araç görüntülendi

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Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir otomobil firmasının stokladığı araçlar amatör kameralara yansıdı.

Uslanmıyorlar!

Dolar/TL kurundaki dalgalanmayı fırsat bilen stokçular, en çok otomobil sektöründe baş gösteriyor. Ankara'da bir vatandaş, stoklanmış onlarca aracın görüntüsünü amatör kamerası ile kayıt altına aldı.

Stokçuluğu önlemek amacıyla hazırlanan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Kabul edilen kanun teklifi ile stokçulara verilen para cezasının alt sınırı 100 bin lira, üst sınırı da 2 milyon lira olarak belirlenmişti.