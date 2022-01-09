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Ekonomi Fırsatçılar uslanmıyor! Ankara'da stoklanmış onlarca araç görüntülendi
Ekonomi

Fırsatçılar uslanmıyor! Ankara'da stoklanmış onlarca araç görüntülendi

Dolar/TL kurundaki dalgalanmayı fırsat bilen stokçular özellikle otomobil sektöründe baş gösteriyor. Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde, bir otomobil firmasının onlarca aracı stokladığı gözlendi.

Yeniakit Publisher
2022-01-09 18:51:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir otomobil firmasının stokladığı araçlar amatör kameralara yansıdı.

Uslanmıyorlar!

Dolar/TL kurundaki dalgalanmayı fırsat bilen stokçular, en çok otomobil sektöründe baş gösteriyor. Ankara'da bir vatandaş, stoklanmış onlarca aracın görüntüsünü amatör kamerası ile kayıt altına aldı.

Stokçuluğu önlemek amacıyla hazırlanan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Kabul edilen kanun teklifi ile stokçulara verilen para cezasının alt sınırı 100 bin lira, üst sınırı da 2 milyon lira olarak belirlenmişti.

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Yorumlar

diyarbakırlı

Hadi bakayım Çubuk ilçesi adli, asayiş ve mali birimler gerekli yasal takibi şimdi yapabilmelidir.
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