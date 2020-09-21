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Ekonomi Firmaların pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 10 yılda 4 katına çıktı
Ekonomi

Firmaların pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 10 yılda 4 katına çıktı

Türkiye'deki firmaların 2010'da 83,3 milyar lira olan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri, 2019 yılında 327,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti - Firmaların 2010-2019 döneminde toplam "pazarlama, satış ve dağıtım giderleri" yaklaşık 1,8 trilyon lira oldu - Bu kalemde en fazla harcamayı 900 milyar lirayla toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösteren firmalar yaptı

Yeniakit Publisher
2020-09-21 11:02:58 -
Firmaların pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 10 yılda 4 katına çıktı

ANKARA (AA) - ERHAN CİHAN ÜNAL - Türkiye'deki firmaların faaliyet harcamalarındaki alt kalemlerden "pazarlama, satış ve dağıtım giderleri", 2010-2019 döneminde sürekli artış göstererek, yaklaşık 1,8 trilyon lirayı buldu. En fazla harcamayı, toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründeki firmalar gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2019" araştırması sonuçlarından derlediği bilgiye göre, firmaların faaliyet giderlerinin alt kalemi olan pazarlama, satış ve dağıtım giderleri harcamaları son 10 yılda sürekli artış gösterdi.

Firmaların pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 2010'da 83,3 milyar lira, 2011'de 101 milyar lira, 2012'de 114,9 milyar lira, 2013'te 129,5 milyar lira, 2014'te 148,3 milyar lira, 2015'te 159,3 milyar lira, 2016'da 185,9 milyar lira, 2017'de 228,1 milyar lira, 2018'de 280,2 milyar lira ve geçen yıl 327,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Böylelikle firmaların 2010-2019 döneminde pazarlama, satış ve dağıtım giderleri harcamaları 4 katına çıktı. Söz konusu kalemde harcanan toplam tutar 10 yılda 1 trilyon 758 milyar lira olarak hesaplandı.

- En fazla harcama 900 milyar lira oldu

Firmaların söz konusu kalemdeki harcamalarına bakıldığında, ilk sırayı 900 milyar 355 milyon lirayla "toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektörü aldı. Bunu 542 milyar lirayla imalat ve 100 milyar 774 milyon lirayla bilgi ve iletişim sektörleri izledi.

Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri en az olan sektörler incelendiğinde, yaklaşık 1,4 milyar lirayla diğer hizmet faaliyetleri, 1,7 milyar lirayla su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri, 2,5 milyar lirayla da eğitim sektörlerinin sıralandığı görüldü.

Ekonomik faaliyetlere göre firmaların 10 yılda gerçekleştirdiği pazarlama, satış ve dağıtım giderleri şöyle:

Sektör/Yıllar (Sayılar bin lira)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Toplam

Tarım, ormancılık ve balıkçılık

173.176

211.881

256.443

313.057

359.095

423.529

460.499

665.576

975.234

1.193.527

5.032.017

Madencilik ve taş ocakçılığı

811.567

952.806

1.084.515

1.233.182

1.386.198

1.415.738

1.506.088

2.042.180

2.472.705

2.645.689

15.550.668

İmalat

27.378.094

32.452.207

36.088.229

40.940.893

45.315.058

46.153.465

57.901.944

68.832.838

86.527.595

100.467.408

542.057.730

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı

2.728.827

3.327.202

3.510.911

2.666.905

3.309.393

3.350.874

3.769.803

4.320.667

3.883.512

4.355.423

35.223.517

Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri

56.212

105.233

112.682

118.926

125.764

127.096

141.222

206.973

312.463

371.925

1.678.496

İnşaat

935.308

1.480.011

1.488.872

1.716.678

1.852.554

1.983.107

2.549.181

3.204.202

3.928.447

4.340.919

23.479.279

Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı

39.308.652

48.780.508

57.334.194

65.485.778

76.747.977

85.867.948

95.882.478

118.548.718

144.229.716

168.168.915

900.354.884

Ulaştırma ve depolama

2.162.060

2.769.571

3.091.766

3.785.031

4.486.815

5.336.487

6.008.064

7.038.953

9.512.717

11.803.849

55.995.312

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri

1.008.300

1.311.002

1.640.466

1.930.167

2.499.672

2.600.866

3.420.135

4.338.878

5.583.364

6.885.718

31.218.567

Bilgi ve iletişim

6.729.363

7.131.560

7.428.672

8.108.511

8.441.102

7.803.026

9.311.427

12.640.677

15.099.806

18.079.723

100.773.869

Gayrimenkul faaliyetleri

108.028

172.175

234.387

259.124

308.186

318.791

494.495

597.451

754.123

980.124

4.226.884

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

793.625

886.033

931.219

990.330

1.018.246

1.157.675

1.325.800

1.627.355

1.883.321

2.298.405

12.912.009

İdari ve destek hizmet faaliyetleri

607.367

802.887

1.015.576

1.126.327

1.472.369

1.747.190

2.011.803

2.650.167

3.284.977

3.700.177

18.418.840

Eğitim

93.236

103.934

140.954

172.000

246.956

276.785

217.323

316.443

433.174

449.581

2.450.386

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri

207.359

248.950

285.378

337.847

381.303

420.254

479.112

560.260

737.192

933.229

4.590.884

Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor

98.891

95.679

132.112

153.467

195.320

227.839

307.587

348.195

434.143

497.776

2.491.010

Diğer hizmet faaliyetleri

91.234

135.128

106.501

116.315

108.299

128.108

146.507

156.673

185.299

218.173

1.392.238

Toplam

83.291.297

100.966.768

114.882.879

129.454.539

148.254.309

159.338.777

185.933.466

228.096.205

280.237.789

327.390.561

1.757.846.590







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